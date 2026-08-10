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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۲۳

ولایتی انتصاب محسن رضایی به دبیری شورای‌عالی امنیت ملی را تبریک گفت

ولایتی انتصاب محسن رضایی به دبیری شورای‌عالی امنیت ملی را تبریک گفت

مشاور رهبر معظم انقلاب در امور بین الملل در پیامی انتصاب محسن رضایی به‌عنوان دبیر شورای‌عالی امنیت ملی و نیز نماینده رهبر معظم انقلاب در این شورا را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، ولایتی مشاور رهبر معظم انقلاب در امور بین الملل در توئیتی نوشت؛ در بحبوحه دگرگونی‌های ژرف جغرافیای سیاسی منطقه و جهان، اعتماد به نیروهای کارآزموده‌ای که در مکتب امامین انقلاب و در میدان‌های دشوار مدیریتی پرورش یافته‌اند، نشانه تدبیر و دوراندیشی مقام معظم رهبری است.

با شناختی که از برادر و دوست دیرینم، دکتر محسن رضایی، که سال‌های دفاع مقدس را در دو سنگر، اما با یک آرمان مشترک سپری کرده‌ایم دارم؛ یقین دارم نگاه راهبردی و روحیه انقلابی ایشان پشتوانه‌ای مؤثر برای صیانت از امنیت و منافع ملی ایران خواهد بود.

برای سردار ذوالقدر که در مقاطع مختلف گذشته تجربیات گران سنگی را در حوزه‌های گوناگون بدست آورده‌اند، نیز در مسئولیت خطیر پیش رو، توفیقات روزافزون مسالت میکنم.

کد مطلب 6912677
هادی رضایی

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