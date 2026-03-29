۵ تیم تخصصی امداد و نجات در محل تجاوز آمریکایی - صهیونی شفت مستقر شدند

مرتضی ادهمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در پی حمله جبهه استکبار آمریکایی-صهیونیستی به یک منطقه مسکونی در روستای عثماوندان شهرستان شفت، جمعیت هلال‌احمر استان گیلان با اعزام تیم‌های تخصصی به محل حادثه، عملیات امداد و نجات را آغاز کرد.

وی افزود: این حمله حوالی ساعت ۷:۱۰ صبح روز یکشنبه ۹ فروردین ماه به یک منطقه مسکونی در روستای عثماوندان شهرستان شفت انجام شد و بلافاصله ۴ تیم تخصصی و یک تیم سگ های تجسس بلافاصله به منطقه اعزام شدند.

ادهمی افزود: با توجه به احتمال وجود ساکنان بیشتر در زیر آوار، عملیات امداد و نجات همچنان ادامه دارد.

سخنگوی هلال احمر گیلان خاطرنشان کرد: دو تیم ویژه واکنش سریع استان نیز برای تسهیل در روند امدادرسانی به منطقه اعزام شده‌اند.

گفتنی است اطلاعات تکمیلی درباره جزئیات این حادثه و هویت شهدا و مصدومان متعاقباً اعلام خواهد شد.