خسارت ۲۳۰ میلیاردریالی به مددجویان بهزیستی کردستان در جنگ تحمیلی رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رسولی اظهار کرد: در جریان جنگ تحمیلی رمضان، ۷۳ واحد مسکونی و ۷۰ واحد تجاری متعلق به افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی در استان کردستان دچار آسیب شدهاند.
وی افزود: بر اساس برآوردهای انجامشده، مجموع خسارتهای وارد شده به این واحدها حدود ۲۳ میلیارد تومان است.
مدیرکل بهزیستی استان کردستان با اشاره به اقدامات حمایتی این سازمان بیان کرد: بهزیستی علاوه بر ارائه کمکهای مالی، خدمات روانی و اجتماعی نیز به جامعه هدف خود ارائه میدهد.
رسولی ادامه داد: خدمات مشاوره و روانشناسی بهصورت رایگان در اختیار نیازمندان قرار دارد و تیمهای تخصصی این سازمان بهطور شبانهروزی آماده ارائه خدمات به شهروندان هستند.
وی خاطرنشان کرد: در صورت نیاز، برنامههای حمایتی و اجتماعی بهصورت گسترده در کنار مردم اجرا خواهد شد تا بخشی از آسیبهای وارده جبران شود.
