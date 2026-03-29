  استانها
  2. کردستان
۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۰۰

خسارت ۲۳۰ میلیاردریالی به مددجویان بهزیستی کردستان در جنگ تحمیلی رمضان

خسارت ۲۳۰ میلیاردریالی به مددجویان بهزیستی کردستان در جنگ تحمیلی رمضان

سنندج- مدیرکل بهزیستی استان کردستان از وارد آمدن ۲۳۰ میلیارد ریال خسارت به واحدهای مسکونی و تجاری جامعه هدف این سازمان در جریان جنگ تحمیلی رمضان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رسولی اظهار کرد: در جریان جنگ تحمیلی رمضان، ۷۳ واحد مسکونی و ۷۰ واحد تجاری متعلق به افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی در استان کردستان دچار آسیب شده‌اند.

وی افزود: بر اساس برآوردهای انجام‌شده، مجموع خسارت‌های وارد شده به این واحدها حدود ۲۳ میلیارد تومان است.

مدیرکل بهزیستی استان کردستان با اشاره به اقدامات حمایتی این سازمان بیان کرد: بهزیستی علاوه بر ارائه کمک‌های مالی، خدمات روانی و اجتماعی نیز به جامعه هدف خود ارائه می‌دهد.

رسولی ادامه داد: خدمات مشاوره و روانشناسی به‌صورت رایگان در اختیار نیازمندان قرار دارد و تیم‌های تخصصی این سازمان به‌طور شبانه‌روزی آماده ارائه خدمات به شهروندان هستند.

وی خاطرنشان کرد: در صورت نیاز، برنامه‌های حمایتی و اجتماعی به‌صورت گسترده در کنار مردم اجرا خواهد شد تا بخشی از آسیب‌های وارده جبران شود.

کد مطلب 6786117

