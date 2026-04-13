آسیب به ۱۷۰ واحد مسکونی مددجویان بهزیستی کردستان در جنگ اخیر

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رسولی ظهر دوشنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان اظهار کرد: در پی وقوع جنگ اخیر، حدود ۱۷۰ واحد مسکونی متعلق به مددجویان تحت پوشش بهزیستی در استان کردستان دچار آسیب شدهاند.
وی افزود: میزان خسارتها متفاوت بوده و از آسیبهای جزئی مانند شکستگی شیشهها تا تخریبهای گسترده با میزان آسیب ۵۰ تا ۷۰ درصدی را شامل میشود.
مدیرکل بهزیستی کردستان ادامه داد: ارزیابیهای میدانی این واحدهای مسکونی بهطور کامل انجام شده و مستندات لازم برای پیگیری و تأمین اعتبارات به مراجع ملی ارسال شده است.
رسولی با تأکید بر ضرورت حمایت از اقشار آسیبپذیر تصریح کرد: در تلاش هستیم با جذب اعتبارات لازم، در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به جبران خسارتها اقدام شود تا مددجویان بتوانند به شرایط عادی زندگی بازگردند.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر واحدهای مسکونی، کسبوکارهای کوچک مددجویان که در جریان جنگ آسیب دیدهاند نیز مشمول حمایت و جبران خسارت خواهند شد.
مدیرکل بهزیستی کردستان افزود: این سازمان با همکاری دستگاههای اجرایی مرتبط، روند پیگیری، تخصیص و پرداخت اعتبارات را با جدیت دنبال میکند تا بخشی از مشکلات ایجاد شده برای مددجویان کاهش یابد.
نظر شما