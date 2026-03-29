عملیات ارزیابی خسارات ناشی از جنگ در ایلام با جدیت ادامه دارد

حبیب الله محبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روند ارزیابی و ثبت خسارات وارده به واحدهای مسکونی و تجاری ناشی از تجاوزات اخیر دشمن، با جدیت توسط کارشناسان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی دنبال میشود.
وی با تأکید بر پیگیری مستمر و شبانهروزی امور توسط کارشناسان، خاطرنشان کرد: فرآیند تکمیل مستندات و برآورد خسارات بر اساس اولویت بندی و نوبت بندی در حال انجام است.
حبیب اله محبی افزود: از شهروندان محترم درخواست میشود در صورت عدم بازدید از واحد آسیبدیده، با صبر و شکیبایی منتظر تماس کارشناسان ما باشند و هم استانی های عزیز در شهرستانها نیز میتوانند جهت پیگیری امور به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی همان شهرستان مراجعه نمایند.
مدیرکل بنیاد مسکن ادامه داد: چنانچه همشهریان عزیز واحد مسکونی یا تجاری آسیبدیده دارند و هنوز اقدامی نکردهاند، میبایست اطلاعات کامل شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، آدرس دقیق، کد پستی و شماره همراه خود را به یکی از شمارههای ۰۹۰۴۳۴۲۷۲۴۹ و ۰۹۰۴۳۴۱۷۲۴۹ پیامک نمایند.
وی تصریح کرد: پس از دریافت اطلاعات و هماهنگیهای لازم، کارشناسان این بنیاد جهت بازدید و ارزیابی نهایی اعزام خواهند شد.
