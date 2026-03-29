انجام ۱۹۱۶ عملیات آتشنشانی در سمنان؛ «آسانسور» بیشترین حجم امداد رسانی

علی صباغی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برقراری بالغ بر ۳۰ هزار تماس با سامانه ۱۲۵ آتش نشانی طی یک سال گذشته در سمنان خبر داد و اظهار داشت: از بین این تماس ها یک هزار و ۹۱۶ مورد منجر به عملیات شده است.

وی ادامه داد: از بین عملیات های فوق ۴۸۸ مورد مربوط به آتش سوزی و یک هزار و ۴۲۸ مورد دیگر به حوادث مختلف مربوط می شود.

رئیس سازمان آتش نشانی سمنان با اشاره به اینکه حریق ها شامل بی احتیاطی، نقص فنی خودرو، اتصالی برق و غیره بوده است، ادامه داد: بیشترین حریق با ۲۱۲ مورد ضایعات، سطل زباله و ساختمان متروک بوده و منازل مسکونی با ۷۸ مورد و خودرو با ۷۳ مورد در جایگاه های بعدی قرار دارد.

صباغی تصریح کرد: عملیات امداد و نجات شامل باز کردن درب خودرو و منزل (هنگام محبوسی)، گیر کردن حلقه و انگشتر در دست، تصادفات رانندگی، آسانسور و غیره بوده است.

وی با اشاره به اینکه آسانسور با ۹۱۲ مورد بیشترین حجم عملیات را به خود اختصاص داده است، افزود: گرفتن حیوانات موذی با ۱۸۴ مورد و محبوسی با ۱۳۱ مورد در رتبه های بعدی طبقه بندی شدند.

رئیس سازمان آتش نشانی سمنان اضافه کرد: طی بازه یک سال گذشته یک هزار و ۵۶۸ نفر طی عملیات مختلف توسط نیروهای عملیاتی امداد رسانی شدند.