  1. استانها
  2. سمنان
۹ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۵۶

انجام ۱۹۱۶ عملیات آتشنشانی در سمنان؛ «آسانسور» بیشترین حجم امداد رسانی

سمنان- رئیس سازمان آتشنشانی سمنان از ثبت یک هزار و ۹۱۶عملیات طی یک سال گذشته در این شهر خبر داد و گفت: در این مدت، آسانسور با ۹۱۲مورد بیشترین سهم را در مأموریت‌های امدادی داشته است.

علی صباغی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برقراری بالغ بر ۳۰ هزار تماس با سامانه ۱۲۵ آتش نشانی طی یک سال گذشته در سمنان خبر داد و اظهار داشت: از بین این تماس ها یک هزار و ۹۱۶ مورد منجر به عملیات شده است.

وی ادامه داد: از بین عملیات های فوق ۴۸۸ مورد مربوط به آتش سوزی و یک هزار و ۴۲۸ مورد دیگر به حوادث مختلف مربوط می شود.

رئیس سازمان آتش نشانی سمنان با اشاره به اینکه حریق ها شامل بی احتیاطی، نقص فنی خودرو، اتصالی برق و غیره بوده است، ادامه داد: بیشترین حریق با ۲۱۲ مورد ضایعات، سطل زباله و ساختمان متروک بوده و منازل مسکونی با ۷۸ مورد و خودرو با ۷۳ مورد در جایگاه های بعدی قرار دارد.

صباغی تصریح کرد: عملیات امداد و نجات شامل باز کردن درب خودرو و منزل (هنگام محبوسی)، گیر کردن حلقه و انگشتر در دست، تصادفات رانندگی، آسانسور و غیره بوده است.

وی با اشاره به اینکه آسانسور با ۹۱۲ مورد بیشترین حجم عملیات را به خود اختصاص داده است، افزود: گرفتن حیوانات موذی با ۱۸۴ مورد و محبوسی با ۱۳۱ مورد در رتبه های بعدی طبقه بندی شدند.

رئیس سازمان آتش نشانی سمنان اضافه کرد: طی بازه یک سال گذشته یک هزار و ۵۶۸ نفر طی عملیات مختلف توسط نیروهای عملیاتی امداد رسانی شدند.

کد مطلب 6786124

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها