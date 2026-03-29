حمله رژیم صهیونیستی به کارخانه تولید ملزومات مصرفی پزشکی 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، این واحد تولیدی با بیش از دو دهه سابقه در زمینه تولید ست سرم، ست خون و سایر کالاهای استراتژیک پزشکی، هماکنون در حال ارزیابی دقیق خسارات وارده و برنامهریزی برای بازسازی و بازگشت به چرخه تولید است.
بر اساس بررسیهای اولیه، بخشهایی از جمله سقفهای کاذب اداری، واحد استریل با گاز اتیلن اکساید، کلینروم و سالن تولید اصلی نیازمند بازبینی فنی و تعمیرات اساسی هستند.
در بخش انبارداری نیز انبار میانی محصولات و انبار مرکزی مورد بازبینی قرار گرفته و اقدامات لازم برای حفظ کیفیت محصولات در دست اجرا است.
واحد آزمایشگاه کنترل کیفیت، سالن تزریق و فضای رختکن پرسنل نیز در فهرست بخشهای نیازمند بازسازی قرار دارند و تیمهای فنی مشغول کار برای احیای استانداردهای تولید هستند.
مدیریت کارخانه با هماهنگی سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت، برنامه زمانبندیشدهای برای بازگشت تدریجی به ظرفیت تولید قبلی تدوین کرده است.
با تخصیص سهمیه تولید به سایر واحدهای فعال در زمینه ملزومات مصرفی پزشکی و مدیریت هوشمند موجودی انبارها، خلأ تأمین این واحد جبران میشود.
خوشبختانه اقلامی همچون ست سرم، ست خون و سایر ملزومات یکبارمصرف با اولویتبندی در شبکه توزیع، در دسترس مراکز درمانی و بیمارستانها قرار دارد.
