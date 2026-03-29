۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۲۴

فرد غرق‌شده در اسکله بندر «خور شهاب» نجات یافت

فرد غرق‌شده در اسکله بندر «خور شهاب» نجات یافت

بوشهر- رئیس شبکه بهداشت و درمان تنگستان گفت: فرد غرق‌شده در اسکله بندر خور شهاب با تلاش اورژانس ۱۱۵ این شهرستان احیاء شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کازرونی بیان کرد: فردی ۵۰ ساله اهل بندر خور شهاب تنگستان که در حال کار بر روی لنج صیادی بوده است، به درون دریا سقوط کرده و پس از مدتی توسط مردم در زیر لنج صیادی و بدون علائم حیاتی پیدا می‌شود.

وی ادامه داد: به‌محض شروع عملیات بیرون کشیدن فرد از آب، بلافاصله با اورژانس ۱۱۵ تنگستان تماس حاصل‌شده و موضوع به اطلاع اورژانس رسانده می‌شود.

رئیس شبکه بهداشت و درمان تنگستان اظهار کرد: اورژانس ۱۱۵ در کمترین زمان ممکن به محل حادثه اعزام و عملیات احیاء بر روی فرد غرق‌شده شروع می‌شود و ۴۰ دقیقه به طول می‌انجامد.

کازرونی تصریح کرد: با تلاش پرسنل اورژانس تنگستان، علائم حیاتی در فرد نمایان می‌شود و بیمار به مرکز خدمات جامع سلامت بوالخیر جهت انجام اقدامات تکمیلی و تثبیت وضعیت انتقال می‌یابد.

وی خاطرنشان کرد: این احیاء موفق توسط پرسنل اورژانس تنگستان، حسین زارعی و صادق افرازه و تلاش پرسنل مرکز خدمات جامع سلامت بوالخیر در تثبیت وضعیت بیمار، دکتر شاهرخ موسوی و بهیار یلدا خزایی انجام شد.

