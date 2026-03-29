به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کازرونی بیان کرد: فردی ۵۰ ساله اهل بندر خور شهاب تنگستان که در حال کار بر روی لنج صیادی بوده است، به درون دریا سقوط کرده و پس از مدتی توسط مردم در زیر لنج صیادی و بدون علائم حیاتی پیدا میشود.
وی ادامه داد: بهمحض شروع عملیات بیرون کشیدن فرد از آب، بلافاصله با اورژانس ۱۱۵ تنگستان تماس حاصلشده و موضوع به اطلاع اورژانس رسانده میشود.
رئیس شبکه بهداشت و درمان تنگستان اظهار کرد: اورژانس ۱۱۵ در کمترین زمان ممکن به محل حادثه اعزام و عملیات احیاء بر روی فرد غرقشده شروع میشود و ۴۰ دقیقه به طول میانجامد.
کازرونی تصریح کرد: با تلاش پرسنل اورژانس تنگستان، علائم حیاتی در فرد نمایان میشود و بیمار به مرکز خدمات جامع سلامت بوالخیر جهت انجام اقدامات تکمیلی و تثبیت وضعیت انتقال مییابد.
وی خاطرنشان کرد: این احیاء موفق توسط پرسنل اورژانس تنگستان، حسین زارعی و صادق افرازه و تلاش پرسنل مرکز خدمات جامع سلامت بوالخیر در تثبیت وضعیت بیمار، دکتر شاهرخ موسوی و بهیار یلدا خزایی انجام شد.
