حضور اعضای کمیسیون امنیت ملی در منزل دیپلمات شهید سیدمحمدرضا موسوی

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عزیزی رئیس، سید محمود نبویان نایب رئیس، ابراهیم رضایی سخنگو و علاالدین بروجردی و اسماعیل کوثری اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با حضور در منزل دیپلمات شهید سیدمحمدرضا موسوی در وحدتیه (شهرستان دشتستان) با خانواده این شهید دیدار کردند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این دیدار گفت: درگیر یک جنگ تمام عیار با آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی هستیم و ملت ایران اراده کرده است که پای ارزش‌های عاشورایی و نبوی انقلاب اسلامی و ارزش های مکتب اسلام و قرآن بایستد.

ابراهیم عزیزی اضافه کرد: قطعا در این راه مردان و حتی زنان شهیدی را تقدیم کرده و مفتخر به اهتزاز پرچم اسلام و ارزش‌های اسلامی هستیم.

وی تاکید کرد: شهید موسوی در شب بیست و سوم رمضان و در اوج معنویت به شهادت رسیده و این نشان دهنده بندگی، عبودیت و جایگاه والای او نزد پروردگار عالم است.

عزیزی تصریح کرد: خودمان را موظف و مسئول می‌دانیم که راه شهدا را ادامه بدهیم و انتقام خون این شهیدان عزیز را بگیریم و به فضل الهی تا آخر پیرو راه و آرمان شهیدان هستیم.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ضمن تجلیل از خانواده شهید موسوی بویژه مادر شهید خطاب به خانواده شهید موسوی بیان کرد: صبر، شکیبایی، دعای خیر و همراهی شما قطعاً سرمایه بزرگی برای همه نیروهای مسلح، مدیران و مسئولان کشور است.

شهید سید محمدرضا موسوی دیپلمات سفارت جمهوری اسلامی در لبنان بود که همزمان با شب بیست و سوم رمضان در حمله باند جنایتکار آمریکایی صهیونی به محل اقامت‌شان در بیروت به شهادت رسید.