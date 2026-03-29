حضور اعضای کمیسیون امنیت ملی در مراسم یادبود سردار شهید اسماعیل احمدی

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عزیزی رئیس، سید محمود نبویان نایب رئیس، ابراهیم رضایی سخنگو و علاالدین بروجردی و اسماعیل کوثری اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با حضور در مراسم یادبود سردار شهید احمدی در دالکی با خانواده این شهید دیدار کردند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: ملت ایران پای ارزش‌های انقلاب اسلامی ایستاده‌ و تا محو اندیشه‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی صحنه را ترک نمی‌کنند.

ابراهیم عزیزی در مراسم یادبود سردار شهید احمدی در دالکی اظهار کرد: شهید اسماعیل احمدی در میدان‌های مبارزه و مجاهدت در طول سالیان در کسوت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و در آخرین مسئولیت‌ خود در سازمان اطلاعات نیروی مقاومت بسیج و سازمان بسیج سپاه منشا خدمات بی‌نظیری شد.

وی اضافه کرد: اخلاص، از خود گذشتگی، مردانگی، غیرت، شجاعت، دینداری و ولایت‌مداری از ویژگی‌های برجسته شهید احمدی بود که از خانواده‌ای مومن و پاک و در مکتب سیدالشهدا تربیت یافته بود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: دالکی سابقه بسیار خوب در دفاع از اسلام، انقلاب اسلامی و ارزش‌های نظام اسلامی دارد و وجود شهید احمدی و سایر شهدای این شهر نشانگر اعتقاد مردم این خطه به ساحت انقلاب اسلامی و ارزش‌های عاشورایی است.

وی اضافه کرد: بدون شک نتیجه رویارویی با این ملت، شکست و عقب نشینی دشمن است و بدون تردید انتقام خود را از دشمن می‌گیریم. اینجا ایران است و همه پیرو اهل بیت و مکتب حسین(ع) هستند و شهادت برای ما اوج سعادت است.

عزیزی بیان کرد: به آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی اعلام می‌کنیم که ملت ایران پای ارزش‌های انقلاب اسلامی ایستاده‌اند و تا محو اندیشه‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی صحنه را ترک نمی‌کنند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما در این راه ثابت قدم هستیم و بدون شک تا انتقام خون شهیدانمان و امام شهیدمان از پای نخواهیم نشست.

سردار شهید اسماعیل احمدی معاون اطلاعات سازمان بسیج مستضعفین کشور در حمله باند جنایتکار آمریکایی صهیونی به همراه سرلشکر پاسدار غلامرضا سلیمانی رئیس این سازمان به فیض شهادت نائل آمد.