شهادت سومین عضو خانواده ووشو ایران در پی حملات آمریکایی - صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی فدراسیون ووشو، در پی تجاوز جنایت‌کارانه و حملات غاصبانه دشمنان آمریکایی و صهیونیستی به تمامیت ارضی میهن عزیزمان، امیرحسین بختیاری، سرباز وظیفه اهل استان سمنان و عضو خانواده ووشو ایران در حین انجام خدمت مقدس سربازی در فرودگاه مهرآباد تهران به فیض عظیم شهادت نائل آمد و به رهبر و فرماندهان شهید انقلاب اسلامی پیوست.

فدراسیون ووشو ایران ضمن عرض تسلیت به بازماندگان و آرزوی صبر جمیل برای خانواده این شهید عزیز شاهرودی که سابقه قهرمانی‌های سبکی و استانی ووشو را در کارنامه ورزشی خود داشت، این جنایات ددمنشانه را از سوی مستکبرین با شدیدترین لحن محکوم نموده و بر لزوم انتقام سخت از شقی‌ترین اشقیا تأکید می‌نماید.