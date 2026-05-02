تکواندوکار زنجانی به خیل شهدای ورزشکار میهن پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره‌کل ورزش و جوانان استان زنجان، محمدحسین سودی ورزشکار دارنده دان ۳ از باشگاه شهید مرادخانی و شاگرد بهنام سلطانی، روز جمعه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در حین انجام وظیفه و خنثی‌سازی مهمات عمل‌نکرده بر اثر انفجار به شهادت رسید. در این حادثه فداکارانه، ۱۴ تن از دلاورمردان نیروهای مسلح شهید و ۲ نفر مجروح شدند.

شایان ذکر است استان زنجان پیش از این نیز در جریان جنگ تحمیلی سوم، ۸ شهید ورزشکار را تقدیم انقلاب و میهن اسلامی کرده بود که با شهادت این تکواندوکار عزیز، تعداد شهدای ورزشکار استان در این نبرد به ۹ تن رسید.