۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۰۳

تکواندوکار زنجانی به خیل شهدای ورزشکار میهن پیوست

تکواندوکار زنجانی به خیل شهدای ورزشکار میهن پیوست

ورزشکار قهرمان رشته تکواندو استان زنجان، در حین عملیات پاکسازی مهمات به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره‌کل ورزش و جوانان استان زنجان، محمدحسین سودی ورزشکار دارنده دان ۳ از باشگاه شهید مرادخانی و شاگرد بهنام سلطانی، روز جمعه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در حین انجام وظیفه و خنثی‌سازی مهمات عمل‌نکرده بر اثر انفجار به شهادت رسید. در این حادثه فداکارانه، ۱۴ تن از دلاورمردان نیروهای مسلح شهید و ۲ نفر مجروح شدند.

شایان ذکر است استان زنجان پیش از این نیز در جریان جنگ تحمیلی سوم، ۸ شهید ورزشکار را تقدیم انقلاب و میهن اسلامی کرده بود که با شهادت این تکواندوکار عزیز، تعداد شهدای ورزشکار استان در این نبرد به ۹ تن رسید.

