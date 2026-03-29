به گزارش خبرگزاری مهر، نورالدین درمنان در دیدار با خانواده شهدای جنگ رمضان، با تجلیل از مقام والای شهیدان، اظهار داشت: شهادت، مرگی آگاهانه و معاملهای آسمانی با خداوند است که هیچ ارزشی با آن قابل مقایسه نیست.
وی با اشاره به جایگاه رفیع شهدا در فرهنگ اسلامی، افزود: این مسیر نورانی، تنها نصیب انسانهایی میشود که با ایمان راسخ و اعتقاد قلبی، از عزیزترین دارایی خود در راه دفاع از کشور و آرمانهای انقلاب اسلامی میگذرند.
شهادت؛ مسیر نورانی انسانهای وارسته
فرماندار خرمآباد با تأکید بر اینکه شهادت انتخابی آگاهانه است، تصریح کرد: این مقام والا، حاصل عشق به میهن، باور به ارزشها و پشتیبانی خانوادههایی است که با صبر و ایمان، در این مسیر همراهی میکنند.
درمنان ادامه داد: شهدا با ایثار و فداکاری خود، امنیت و عزت امروز کشور را تضمین کردند و مسیر آنان همچنان روشن و الهامبخش نسلهای آینده است.
استواری خانواده شهدا؛ سرمایهای ماندگار
وی با اشاره به صبر و استقامت خانوادههای شهدا، گفت: قامت استوار این خانوادهها، نشاندهنده عمق ایمان و باور آنان است و راه شهیدان، محکمتر از کوه و ماندگارتر از زمانه ادامه دارد.
فرماندار خرمآباد تأکید کرد: خدمت به خانوادههای شهدا، افتخاری بزرگ برای مسئولان است و باید با تمام توان در این مسیر گام برداشت.
تعهد مسئولان به خدمترسانی و همراهی با مردم
درمنان با تأکید بر تداوم خدمترسانی در شرایط کنونی، اظهار داشت: با همه توان در کنار خانوادههای شهدا خواهیم بود و خدمتگزاری به مردم را رسالت اصلی خود میدانیم؛ چرا که این مسیر با خون شهیدان آبیاری شده است.
وی افزود: مسئولان باید با تلاش مضاعف، قدردان این ایثار باشند و در مسیر خدمترسانی، کوتاهی نکنند.
وحدت ملی؛ رمز اقتدار ایران اسلامی
فرماندار خرمآباد وحدت ملی را مهمترین عامل اقتدار کشور دانست و گفت: ایران سرزمین همدلی و همبستگی است و ملت یکپارچه آن در برابر هرگونه تهدید و تجاوز ایستادگی میکند.
درمنان تصریح کرد: این سرمایه اجتماعی بزرگ باید حفظ شود و همه مسئولان وظیفه دارند در تقویت آن تلاش کنند.
دیدار با خانواده شهدای جنگ رمضان
در این دیدار صمیمانه که با حضور فرماندار خرمآباد، معاون برنامهریزی فرمانداری، فرمانده سپاه ناحیه خرمآباد و نماینده مقام معظم رهبری در سپاه لرستان برگزار شد، از خانوادههای معظم شهیدان «سید سجاد حیاتالغیب»، «سجاد منصوری» و «رسول مرادی» تجلیل به عمل آمد.
این دیدار در فضایی معنوی و با هدف تکریم مقام شهدا و قدردانی از صبر و ایثار خانوادههای آنان برگزار شد.
نظر شما