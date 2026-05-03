دیدار مسئولان پاوه با خانواده شهدای جنگ رمضان

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار پاوه به همراه فرمانده سپاه ناحیه و جمعی از مسئولان این شهرستان با حضور در منازل خانوادههای شهدای «عبدالکریم محمدی»، «اسعد محمدی» و «ارکان حسینی»، با آنان دیدار و از صبر و استقامتشان قدردانی کردند.
فرزاد الماسی در این دیدار ضمن تسلیت و تبریک به خانوادههای شهدا اظهار کرد: مسیر انقلاب اسلامی با تکیه بر خون شهدا ادامه یافته و ملت ایران در طول سالهای گذشته همواره در برابر دشمنان ایستادگی کرده است.
وی افزود: راه شهدا مسیری ماندگار و پایانناپذیر است و برای حفظ عزت و استقلال کشور باید این مسیر با جدیت ادامه پیدا کند.
فرماندار پاوه با تأکید بر لزوم حفظ استقلال کشور تصریح کرد: دستیابی به این اهداف نیازمند پایداری و تحمل سختیهاست و مسئولان نیز موظفند در کنار خانوادههای شهدا، خدمات شایستهای ارائه دهند.
الماسی خاطرنشان کرد: مجموعه فرمانداری آمادگی دارد تا مطالبات و مشکلات خانوادههای معظم شهدا را پیگیری و برای رفع آنها اقدام کند.
در ادامه این دیدار، سرهنگ بهرام میرزایی فرمانده سپاه ناحیه پاوه نیز با تجلیل از مقام شهدا گفت: شهادت افتخاری بزرگ است و این عزیزان با ایثار خود، امنیت و عزت کشور را تضمین کردند.
وی با اشاره به حوادث اخیر افزود: دشمنان در اقدامات خود حتی به غیرنظامیان نیز رحم نکردند، اما پاسخ قاطع نیروهای مسلح نشاندهنده توان دفاعی کشور است.
فرمانده سپاه ناحیه پاوه تأکید کرد: خانوادههای شهدا سرمایههای ارزشمند جامعه هستند و همه دستگاهها باید در خدمترسانی به آنان اهتمام ویژه داشته باشند.
میرزایی در پایان با اهدای لوح تقدیر به نمایندگی از فرمانده سپاه استان، بر ادامه راه شهدا و تقویت روحیه ایثار و مقاومت در جامعه تأکید کرد.
