به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه شامگاه شنبه با حضور در منزل خانواده شهیدان کهریزی، با اعضای این خانواده که ۱۰ تن از عزیزان خود را به طور همزمان از دست داده‌اند دیدار و گفت‌وگو کرد.

استاندار کرمانشاه در این دیدار با اشاره به عمق مصیبت این خانواده گفت: تحمل چنین داغ بزرگی تنها از عهده انسان‌های صبور و مؤمن برمی‌آید و صبر و استقامت خانواده شهیدان کهریزی نمونه‌ای از روحیه ایستادگی مردم ایران است.

وی با بیان اینکه این خانواده جلوه‌ای از صلابت و پایداری ملت ایران هستند، افزود: فداکاری این عزیزان نشان‌دهنده روحیه ایثار و ازخودگذشتگی در میان مردم این سرزمین است و یاد و نام آنان همواره در حافظه مردم باقی خواهد ماند.

حبیبی ادامه داد: دیدار با خانواده‌های شهدا برای مسئولان یادآور مسئولیت سنگین خدمت‌رسانی به مردم است و این دیدارها انگیزه مضاعفی برای ادامه مسیر خدمت و تلاش در جهت رفع مشکلات جامعه ایجاد می‌کند.

استاندار کرمانشاه تأکید کرد: مسئولان باید با الهام از فرهنگ ایثار و فداکاری شهدا، خدمت به مردم را با جدیت بیشتری دنبال کنند و در مسیر آبادانی و پیشرفت کشور گام بردارند.

در این دیدار اعضای خانواده شهیدان کهریزی نیز با تأکید بر ادامه راه شهدا، بر پایبندی به ارزش‌ها و آرمان‌هایی که این عزیزان برای آن جانفشانی کردند تأکید کردند.

برادر شهیده زهرا رضایی، همسر شهید مسعود کهریزی نیز در این دیدار گفت: اعضای خانواده همواره تلاش می‌کنند با حفظ روحیه صبر و استقامت، یاد و راه شهدا را زنده نگه دارند.

خواهران شهید کهریزی نیز با اشاره به سختی از دست دادن عزیزان خود، بر ضرورت حفظ همبستگی و استقامت در جامعه تأکید کردند و گفتند راه شهدا مسیری است که با ایمان و امید ادامه خواهد یافت.