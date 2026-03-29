به گزارش خبرگزاری مهر، مراد ناصری در حاشیه بازدید از جایگاه‌های سوخت این شهرستان، با اشاره به افزایش ترددهای مسافران، اظهار داشت: حجم سفرها در این ایام افزایش قابل توجهی داشته و به تبع آن مصرف سوخت نیز رشد چشمگیری را تجربه کرده است.

وی افزود: در بازدیدهای میدانی که طی روزهای اخیر از جایگاه‌های عرضه سوخت انجام شد، خوشبختانه روند خدمت‌رسانی به مسافران و شهروندان بدون هیچ‌گونه وقفه‌ای در حال انجام است و مشکلی در تأمین سوخت وجود ندارد.

افزایش چندبرابری مصرف سوخت در شهر و روستا

فرماندار کوهدشت با اشاره به افزایش تقاضای سوخت در مناطق مختلف، تصریح کرد: در پی افزایش تردد در محورهای شهری و روستایی، میزان سوخت‌گیری در جایگاه‌های روستایی بیش از سه برابر ظرفیت معمول و در شهر نیز بیش از دو برابر افزایش یافته است.

ناصری ادامه داد: این افزایش مصرف نشان‌دهنده حجم بالای سفرها و حضور مسافران در شهرستان است که نیازمند برنامه‌ریزی دقیق برای تأمین پایدار سوخت بوده است.

وی با ارائه آماری از میزان مصرف سوخت، گفت: در هفته نخست فروردین‌ماه ۱۴۰۵، بیش از دو میلیون لیتر بنزین در جایگاه‌های سوخت شهرستان کوهدشت مصرف شده است.

فرماندار کوهدشت همچنین به ظرفیت زیرساختی شهرستان اشاره کرد و افزود: در حال حاضر ۹ جایگاه عرضه بنزین و ۲ جایگاه عرضه گاز (CNG) در سطح شهرستان فعال بوده و خدمات مورد نیاز را به شهروندان و مسافران ارائه می‌دهند.

هم‌افزایی دستگاه‌ها برای تأمین پایدار سوخت

ناصری با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی، خاطرنشان کرد: با دستور استاندار لرستان و با همکاری شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، تمامی دستگاه‌های مرتبط در این ایام پای کار بوده‌اند و با برنامه‌ریزی مناسب، شرایط لازم برای تأمین و توزیع مطلوب سوخت فراهم شده است.

وی تأکید کرد: هماهنگی میان دستگاه‌ها باعث شده تا علی‌رغم افزایش مصرف، هیچ‌گونه کمبودی در حوزه سوخت‌رسانی ایجاد نشود و خدمات به‌صورت مستمر ادامه یابد.

تداوم خدمت‌رسانی تا پایان تعطیلات نوروز

فرماندار کوهدشت در پایان با اشاره به ادامه سفرهای شهروندان، اظهار امیدواری کرد: با تداوم این روند و همکاری دستگاه‌های مسئول، خدمت‌رسانی به مردم و مسافران تا پایان تعطیلات نوروزی بدون مشکل ادامه خواهد داشت و زیرساخت‌های لازم برای پاسخگویی به نیازها فراهم است.