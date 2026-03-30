استاندار تهران از جایگاه سوخت تا بیمارستان بهارستان را رصد کرد

به گزارش خبرنگار مهر ، محمدصادق معتمدیان با سفر به بهارستان، آخرین وضعیت خدمت‌رسانی به مردم در حوزه‌های مختلف را بررسی و بر آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی برای تداوم خدمات در شرایط ویژه تأکید کرد.

استاندار تهران در این بازدید میدانی، ابتدا با حضور در یکی از جایگاه‌های سوخت، روند تأمین و توزیع بنزین را مورد ارزیابی قرار داد و بر ضرورت پیش‌بینی تمهیدات لازم برای جلوگیری از هرگونه اختلال احتمالی در تأمین سوخت شهروندان تأکید کرد.

معتمدیان سپس با سرکشی به یک فروشگاه زنجیره‌ای، وضعیت تأمین کالاهای اساسی و ثبات بازار را رصد کرد و بر تشدید نظارت‌ها بر قیمت‌ها و تأمین مستمر اقلام ضروری برای حفظ آرامش روانی جامعه تأکید نمود.

وی در ادامه، روند پخت و عرضه نان را در یکی از نانوایی‌های شهرستان بررسی کرد و تجهیز واحدهای نانوایی به مولدهای برق را به منظور استمرار خدمت‌رسانی در شرایط بحرانی، مورد تأکید قرار داد.

استاندار تهران همچنین با حضور در بیمارستان امام حسین (ع) بهارستان، وضعیت خدمات درمانی و ظرفیت‌های موجود این مرکز را ارزیابی کرد و بر پیگیری برای تخصیص اعتبار به منظور تکمیل مرکز تولد و اجرای طرح توسعه این بیمارستان از سوی دانشگاه علوم پزشکی تأکید کرد.

معتمدیان در بخش دیگری از این برنامه میدانی، با حضور در ایست بازرسی شهرستان، از تلاش‌ها و هوشیاری نیروهای انتظامی و امنیتی در تأمین امنیت و حفظ نظم عمومی قدردانی کرد و بر تداوم هماهنگی و حفظ آمادگی عملیاتی دستگاه‌های مسئول تأکید داشت.

گفتنی است، این بازدیدهای میدانی با هدف سنجش میزان آمادگی شهرستان بهارستان در شرایط جنگی، ارزیابی کیفیت خدمات عمومی و اطمینان از تداوم خدمت‌رسانی بدون وقفه به شهروندان صورت گرفته است.