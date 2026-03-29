به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز سروری نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به بازدیدهای مستمر نمایندگان شورا از مناطق عملیاتی و دیدارهای چهره‌به‌چهره با شهروندان و مدیران شهری، ابعاد جدیدی از تاب‌آوری پایتخت را تشریح کرد.

بازگشت به روحیه دوران انقلاب؛ همدلی فراتر از شعار

سروری با مقایسه فضای فعلی جامعه با روزهای پیروزی انقلاب اسلامی گفت: امروز شاهد یک همدلی و تعاون فراگیر ملی هستیم که تمام رنگ‌بندی‌های سیاسی و بخشی را از میان برده است. مردم و مسئولان با تمام وجود در طبق اخلاص ایستاده‌اند و این شیرینیِ اتحاد، تلخی‌های جنگ را تحت‌الشعاع قرار داده است.

تحقق مدیریت یکپارچه شهری در دل بحران

وی یکی از دستاوردهای بزرگ این دوره را عبور از «نگاه بخشی» و رسیدن به «مدیریت یکپارچه شهری» دانست و افزود: سال‌ها درباره مدیریت یکپارچه صحبت شد اما در عمل محقق نمی‌شد؛ امروز اما در تهران، تمامی دستگاه‌ها بدون توجه به آرم و عنوان، در کنار هم قرار گرفته‌اند. این هماهنگی باعث شده تا تهران با وجود بیشترین حجم حملات، هرگز چهره یک شهر جنگ‌زده را به خود نگیرد و نبض زندگی در آن به خوبی بزند.

خدمات‌رسانی بی‌وقفه؛ از مترو تا میادین تره‌بار

نایب‌رئیس شورای شهر تهران با تشریح جزئیات خدمات شهری اظهار داشت: بیش از ۳ هزار نفر از شهروندانی که منازلشان آسیب دیده، در مراکز مجهز شهرداری اسکان یافته‌اند ، خدمات‌دهی مترو به صورت رایگان در اختیار شهروندان است و همچنین میادین میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز به‌طور دائم شارژ می‌شوند و هیچ‌گونه کمبود یا دغدغه‌ای در چهره مردم برای تأمین نیازهای روزمره دیده نمی‌شود.

تکریم خانواده شهدا و سرعت در بازسازی

سروری به اقدامات سازمان بهشت زهرا (س) نیز اشاره کرد و گفت: خدمات مربوط به شهدا و متوفیان با سرعت بسیار بالا، برنامه‌ریزی دقیق و به‌صورت کاملاً رایگان انجام می‌شود تا باری از دوش خانواده‌های داغدار برداشته شود.

وی همچنین به سرعت بالای حضور تیم‌های شهرداری در صحنه حوادث اشاره کرد و افزود: مالکان منازل آسیب‌دیده اذعان دارند که نیروهای شهرداری در کمترین زمان ممکن برای آواربرداری و ایمن‌سازی در محل حاضر می‌شوند که این نشان‌دهنده آمادگی بالای عملیاتی است.

ضرورت مستندسازی مدل مقاومت تهران

نایب‌رئیس شورای شهر تهران در پایان بر لزوم مستندسازی این تجربه مدیریتی تاکید کرد و گفت: این اتحاد و تعامل فرابخشی یک سرمایه بزرگ است که باید برای آینده حفظ شود. تهران امروز تئوری مقاومت را در عمل معنا کرده و ثابت کرده است که در اوج بحران نیز می‌توان شهری سرزنده و خدمتگزار داشت.