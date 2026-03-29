وبینار تخصصی بازی های پاراآسیایی ناگویا برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه دویست روز مانده به پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی، کمیته بازی‌های آیچی-ناگویا ۲۰۲۶ از برگزاری وبیناری کلیدی با مشارکت ٢٠٠ نماینده از کمیته‌های ملی پارالمپیک آسیا، برای آمادگی این بازی‌ها خبر داد.

در این وبینار که مسئولان کمیته پارالمپیک آسیا نیز حضور داشتند، سلسله گزارش‌های کاملی از روند آمادگی برای میزبانی ارائه شد که شامل مسابقات ورزشی، اسکان، حمل و نقل، پشتیبانی، ورود و خروج تیم‌ها، خدمات پزشکی، کنترل دوپینگ و سایر خدمات بود.

در بخشی از این جلسه، ماجد راشد رئیس کمیته پارالمپیک آسیا گفت: «از کمیته بازی‌های پاراآسیایی آیچی-ناگویا برای میزبانی این وبینار ارزشمند بسیار سپاسگزارم. در این جلسه اطلاعاتی انتقال داده شد که دید روشنی از آماده‌سازی و میزبانی ارائه داد. هر چه به زمان برگزاری بازی‌ها نزدیک‌تر می‌شویم، بیشتر تحت تاثیر تلاش کمیته بازی‌ها قرار می‌گیریم.»

همچنین در ادامه این نشست، طارق سوئی دبیر اجرایی کمیته پارالمپیک آسیا نیز با اشاره پیشرفت روند آمادگی برای میزبانی افزود: «در فاصله‌ی دویست روزه تا بازی‌ها انتظارات بیشتر شده و بنابراین تعهد مشترک همه ما برگزاری بازی‌هایی‌ استثنایی‌ست که نشان دهنده‌ی اتحاد، قدرت و توسعه جنبش پارالمپیک آسیا باشد... امیدوارم همه‌ی کمیته ملی پارالمپیک در ارائه خدمات برای آماده‌سازی ورزشکاران بکوشند. تلاش شما پایه‌ی دستاوردهای بزرگی‌ست.»

گفتنی است، این وبینار در نهایت با بخش پرسش و پاسخ به پایان رسید.

پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی از بیست و شش مهر تا دوم آبان‌ماه ١۴٠۵ (۱۸ تا ٢۴ اکتبر ٢٠٢۶) با حضور حدود ۴٠٠٠ ورزشکار از ۴۵ کشور، در ۱۸ رشته ورزشی و به میزبانی ژاپن در شهر ناگویا واقع در استان آیچی برگزار می‌شود.