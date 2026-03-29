مایکروسافت استخدام نیروی جدید رامتوقف می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مدیران ارشد به مدیران زیر مجموعه ای خود اعلام کرده اند استخدام هر کاندیدای شغلی که هم اکنون پیشنهاد شغلی دریافت کرده را متوقف کنند و دلیل این امر را نیاز به کاهش هزینه ها و بهبود سود اعلام کرده اند.

البته توقف استخدام نیروی جدید یک سیاست شرکتی گسترده نیست و بخش های دیگر مایکروسافت از جمله گروه های توسعه ابزارهوش مصنوعی کوپایلوت همچنان مشغول استخدام نیرو هستند.

این اقدام در حالی رخ می دهد که مایکروسافت به پایان سال مالی خود در ماه ژوئن ۲۰۲۶ منجر می شود.این شرکت نیز مانند دیگر غول های فناوری در صدد کنترل هزینه ها برای جبران سرمایه گذاری های سنگین در زیرساخت هوش مصنوعی است.

پیش از این گزارش شده بود شرکت متا یک برنامه وسیع اخراج نیروی کار را برنامه ریزی می کند که ممکن است شامل ۲۰ درصد یا بیشتر کارمندان آن را دربر می گیرد. البته طبق گزارشی در روزهای گذشته شرکت مادر فیس بوک چندصد کارمند در تیم های مختلف خود را اخراج کرده است.

آمازون نیز حدود ۳۰ هزار نیروی شرکتی را طی شش ماه گذشته اخراج کرده و در اکتبر ۲۰۲۶ نیز حدود ۱۴هزار کارمند دیگر را اخراج می کند. این فرایندهای اخراج نیروی انسانی به مزایای کارآمدی ناشی از هوش مصنوعی و همچنین معکوس کردن فرایند استخدام بیش از حد نیرو در زمان همه گیری ویروس کرونا مرتبط است.