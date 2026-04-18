فصل اخراج کارمندان متا فرا رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مالک فیس بوک و اینستاگرام حدود ۱۰ درصد نیروی کار خود در سطح جهان یا حدود هشت هزار نفر را در مرحله نخست اخراج می کنند.

به گفته سه منبع آگاه این شرکت تصمیم دارد در نیمه دوم سال کارمندان بیشتر ی را اخراج کند، هرچند جزئیات این اخراج ها اعلام نشده است از جمله حجم نیروهای اخراجی که هنوز مشخص نشده است.

مدیران ارشد اجرایی این شرکت احتمالا برنامه های خود را با توجه به تحولات قابلیت های هوش مصنوعی رصد کنند.

رویترز ماه گذشته اعلام کرد این شرکت تصمیم به اخراج ۲۰ درصد یا بیشتر نیروی کار خود در سطح جهان را دارد.

البته متا از اظهار نظر در این باره خودداری کرده است.

مارک زاکربرگ مدیر ارشد اجرایی متا هم اکنون میلیاردها دلار صرف هوش مصنوعی کرده زیرا قصد دارد فرایند کاری داخلی شرکت را در حول محور این فناوری تغییر دهد که این امر نشان دهنده الگویی فراگیرتر میان شرکت های بزرگ فناوری در سال جاری میلادی به خصوص در بخش فناوری است.

آمازون نیز به طور مشابه ۳۰ هزار کارمند خود را در ماه های اخیر اخراج کرده که حدود ۱۰ درصد کارمندان اداری آن را تشکیل می دهد.