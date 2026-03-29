۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۵۷

۴۹ هزار پلاک وقفی جدید در کشور شناسایی شده است

آمل - مدیرکل اسناد و امور ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور گفت: ۴۹ هزار پلاک وقفی جدید در کشور شناسایی شده که مساحت دقیق آن‌ها هنوز مشخص نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی باقرزاده ظهر یکشنبه در جریان بازدید از اجرای طرح‌های «آرامش بهار» و «بیعت با ولایت» در آستان امامزاده ابراهیم (ع) آمل، با اشاره به روند اجرای طرح حدنگاری اراضی وقفی اظهار داشت: تثبیت مالکیت موقوفات در سال‌های اخیر با جدیت دنبال شده و بخش قابل توجهی از این اراضی دارای سند رسمی شده‌اند.

وی با بیان اینکه تاکنون برای حدود ۹۰۰ هزار هکتار از موقوفات و بقاع متبرکه سند صادر شده است، افزود: علاوه بر این، نزدیک به ۴۹ هزار پلاک وقفی نیز در کشور شناسایی شده که به دلیل تنوع و گستردگی، مساحت دقیق آن‌ها هنوز به طور کامل برآورد نشده است.

باقرزاده ادامه داد: هر یک از این پلاک‌ها می‌تواند از مساحت‌های بسیار کوچک تا چند ده هکتار را شامل شود و تعیین دقیق مشخصات آن‌ها نیازمند تکمیل فرآیندهای ثبتی و نقشه‌برداری است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در قالب تفاهم‌نامه‌های مرتبط خاطرنشان کرد: تاکنون برای حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی وقفی، عملیات حدنگاری انجام و اطلاعات مکانی و توصیفی آن‌ها ثبت شده که زمینه‌ساز صدور اسناد مالکیت خواهد بود.

مدیرکل اسناد و امور ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور همچنین یادآور شد: بخشی از موقوفات کشور مربوط به مجموعه‌هایی همچون آستان قدس رضوی، آستان شاهچراغ (ع)، حرم حضرت معصومه (س) و حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) است که برخی از آن‌ها دارای متولیان مستقل بوده و خارج از مالکیت مستقیم سازمان اوقاف اداره می‌شوند.

وی اجرای طرح حدنگاری و تثبیت مالکیت را گامی مؤثر در کاهش اختلافات حقوقی دانست و تأکید کرد: ساماندهی وضعیت اسناد در مساجد و بقاع متبرکه نیز ضروری است تا مشکلات و تعارضات احتمالی برطرف شود.

باقرزاده در پایان با اشاره به اهمیت تعیین کاربری مناسب برای موقوفات گفت: تحقق این هدف نیازمند همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی است تا از ظرفیت‌های وقف برای ارائه خدمات گسترده‌تر به مردم استفاده شود.

