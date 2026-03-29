۴۹ هزار پلاک وقفی جدید در کشور شناسایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی باقرزاده ظهر یکشنبه در جریان بازدید از اجرای طرحهای «آرامش بهار» و «بیعت با ولایت» در آستان امامزاده ابراهیم (ع) آمل، با اشاره به روند اجرای طرح حدنگاری اراضی وقفی اظهار داشت: تثبیت مالکیت موقوفات در سالهای اخیر با جدیت دنبال شده و بخش قابل توجهی از این اراضی دارای سند رسمی شدهاند.
وی با بیان اینکه تاکنون برای حدود ۹۰۰ هزار هکتار از موقوفات و بقاع متبرکه سند صادر شده است، افزود: علاوه بر این، نزدیک به ۴۹ هزار پلاک وقفی نیز در کشور شناسایی شده که به دلیل تنوع و گستردگی، مساحت دقیق آنها هنوز به طور کامل برآورد نشده است.
باقرزاده ادامه داد: هر یک از این پلاکها میتواند از مساحتهای بسیار کوچک تا چند ده هکتار را شامل شود و تعیین دقیق مشخصات آنها نیازمند تکمیل فرآیندهای ثبتی و نقشهبرداری است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در قالب تفاهمنامههای مرتبط خاطرنشان کرد: تاکنون برای حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی وقفی، عملیات حدنگاری انجام و اطلاعات مکانی و توصیفی آنها ثبت شده که زمینهساز صدور اسناد مالکیت خواهد بود.
مدیرکل اسناد و امور ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور همچنین یادآور شد: بخشی از موقوفات کشور مربوط به مجموعههایی همچون آستان قدس رضوی، آستان شاهچراغ (ع)، حرم حضرت معصومه (س) و حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) است که برخی از آنها دارای متولیان مستقل بوده و خارج از مالکیت مستقیم سازمان اوقاف اداره میشوند.
وی اجرای طرح حدنگاری و تثبیت مالکیت را گامی مؤثر در کاهش اختلافات حقوقی دانست و تأکید کرد: ساماندهی وضعیت اسناد در مساجد و بقاع متبرکه نیز ضروری است تا مشکلات و تعارضات احتمالی برطرف شود.
باقرزاده در پایان با اشاره به اهمیت تعیین کاربری مناسب برای موقوفات گفت: تحقق این هدف نیازمند همکاری و هماهنگی دستگاههای اجرایی است تا از ظرفیتهای وقف برای ارائه خدمات گستردهتر به مردم استفاده شود.
