۵۰ هزار فقره موقوفات متصرفی در کشور سند مالکیت ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی باقرزاده صبح سه شنبه در نشست با مسولان اوقاف استان در ساری اظهار کرد: اوقاف مازندران همواره در امر مهم مستندسازی و شناسنامه‌دار کردن املاک وقفی به‌ویژه اخذ سند مالکیت در بین استان‌های کشور پیشرو و سرآمد بوده است.

وی با اشاره به اینکه در کل کشور ۵۰هزار پلاک موقوفات متصرفی فاقد سند مالکیت وجود دارد که سهم مازندران ۹هزار و ۵۰۰ پلاک وقفی فاقد سند است، افزود: این تعداد شامل ۴۴هزار رقبه وقفی می‌شود یعنی حدود ۲۰ درصد کل کشور که عدد قابل توجهی است.

مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به اهداف برگزاری کارگروه مشترک ثبتی و ستادی در مازندران، تصریح کرد: این جلسه با حضور مسؤولان کارگروه ستاد مرکزی سازمان اوقاف و سازمان ثبت جهت رفع موانع ثبتی موقوفات شاخص مازندران برگزار شده است.

باقرزاده ضمن قدردانی از اقداماتی که تاکنون در راستای صیانت و تثبیت مالکیت موقوفات استان انجام شده، خاطرنشان کرد: جبران عقب ماندگی و تثبیت مالکیت تمامی موقوفات و بقاع متبرکه فاقد سند مالکیت استان ولایت‌مدار مازندران نیازمند اهتمام و تلاش مضاعف است.

وی عنوان کرد: با جدیتی که از مدیران ادارات‌کل اوقاف و ثبت استان مازندران شاهد هستیم امیدواریم با استفاده از ظرفیت تفاهم‌نامه مشترک جدید فی مابین ریاست دو سازمان اخیرا امضا شده است در آینده نزدیک این اتفاق رقم بخورد و شاهد جانمایی و تثبیت مالکیت کلیه املاک وقفی استان مازندران در سامانه کاداستر ثبت باشیم.

مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: برای تثبیت و اخذ سند مالکیت موقوفات کشور ضرورت دارد تمامی املاک وقفی در سامانه کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جانمایی و ثبت شود.