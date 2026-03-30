اقبال: ۷۰۰۰ برگ اسناد روستاهای استان یزد صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اقبال با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از خردادماه سال ۱۴۰۳ در سطح کشور با تأکیدات رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار داشت: دو قانون مهم و اساسی وجود دارد که باید به اجرای قانون الزام کمک کند که یکی قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی است.

وی افزود: یکی از حیاتی ترین زیرساخت های اجرای این قانون، صدور اسناد مالکیت بویژه در روستاهاست که در این بخش استان یزد طی چند سال اخیر، رتبه برتر کشور را داشته است.

دبیر کمیته استانی نظارت بر اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یزد با اشاره به همکاری قابل تقدیر اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در این بخش خاطرنشان کرد: با تلاش های صورت گرفته تا پایان سال گذشته تعداد ۶۹۸۱ برگ سند تک برگ سبز اراضی و املاک روستایی صادر شده است.

اقبال یادآور شد: تعداد صدورسند روستایی در سال ۱۴۰۳ در این استان ۷۱۶۱ برگ و در سال ۱۴۰۲ نیز تعداد ۵۴۰۰ بوده و در مجموع طی سه سال اخیر حدود ۲۰هزار برگ سند روستایی در استان یزد صادر و تحویل داده شده است.

عضو شورای قضایی استان یزد با تقدیر از مصوبات این شورا و شورای حفظ حقوق بیت المال در راستای حل معضلات و مشکلات صدور اسناد روستایی اظهار امیدواری کرد در سال آینده نیز با فعالیت پویش های جهادی ، حل معضلات مهم ثبتی استان بویژه صدور اسناد روستایی و نقاط محروم را دوباره شاهد باشیم.