به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه وزارت ورزش و جوانان، احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان در نشستی مشترک با معاونین به طرح شکست خورده دشمن آمریکایی _ صهیونی اشاره کرد و گفت: یکی از تصورهای دشمنان ما در جنگ ترکیبی کنونی این بود که میتوانند با ترورهای مقامات و فرماندهان و متوقف کردن تکنولوژی ظرف چند روز به اهداف خود برسند اما پروژه آنها جز شکست و ناکامی چیزی در برداشته است. انقلاب اسلامی ایران در طول حیاتی که داشته به دنیا ثابت کرده که رویش آن بیشتر از ریزش آن بوده است.
وزیر ورزش و جوانان گفت: تجربهای که ما در جنگ تحمیلی هشت سال دفاع مقدس داشتیم، نشان داد که بسیاری از استعدادها در حوزههای مختلف در مقاطع بحرانی شکوفا و کشف می شوند. بنابراین استانها چه در حوزه ورزش و چه در حوزه جوانان باید پای کار باشند و استعدادها را سمت فعالیتهای داوطلبانه سوق بدهند. جامعه ورزش و جوانان این مزیت را دارد که میتواند در زمان جنگ کنشگری موثری داشته باشد، هر چند که این تحرکات نباید جنبه نمایش داشته باشد.
دنیامالی به موضوع اعزام تیمهای ملی در رویدادهای بین المللی پرداخت و گفت: برنامهریزی برای حضور نمایندگان اعزامی به رویدادهای خارجی باید با دقت نظری بیشتری دنبال شود. در حال حاضر مهمترین میدان پیشروی ما، بازیهای ساحلی آسیا در سانیای چین است که اواخر ماه جاری برگزار میشود. باید با قدرت کامل در این آوردگاه حاضر شویم و پیگیریهای کاروان لحظهای باشد. دشمن به دنبال انزوای ایران است و این نقشه ها باید نقش بر آب شود.
وی در خصوص تعامل و مراودات مجموعه ورزش ایران با نهادهای بین المللی یادآور شد: با توجه به جایگاه برجستهای که ورزش ایران در دنیا و قاره آسیا دارد، اکثر فدراسیونها و کمیتههای جهانی انزجار خود را نسبت به حملات وحشیانه آمریکا و رژیم صیهونی به مدرسه دخترانه میناب و مناطق غیرنظامی در ایران اعلام و ابراز همدردی کردند. این پیامها نشان میدهد که با مجامع جهانی در ارتباط هستیم و این رفتار دوگانه را تقبیح کردیم.
وزیر ورزش و جوانان فعالیت حوزه جوانان و سمنها در جنگ رمضان را قابل تقدیر دانست و گفت: مردم ایران امروز دنیا را به احترام و تحیر وادار کرده است. جوانان و سمنهای ما در میادین، مساجد و محلات با تشکیل تیم های امداد و نجات و با ایجاد هستههای مقاومت سلاح به دست گرفته و در کنار مردم ایستادهاند. قهرمانان امروز ما پهلوانانی هستند که پای لانچرها از سرزمین مادری دفاع میکنند. قهرمانانی که با تاسی از حاج قاسم و وصیت رهبر شهیدمان به دنبال مایوس کردن دشمنان ایران هستند.
