۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۳۵

تعداد شهدای جنایت آمریکایی-صهیونی روستای عثماوندان به ۶ نفر رسید

تعداد شهدای جنایت آمریکایی-صهیونی روستای عثماوندان به ۶ نفر رسید

رشت- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گیلان گفت: تعداد شهدای تجاوز آمریکایی - صهیونی به منطقه مسکونی روستای عثماوندان شفت به ۶ نفر افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، علی باقری بعد از ظهر یکشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها در خصوص گزارش تکمیلی تجاوز دشمن آمریکایی – صهیونیستی به منطقه مسکونی در روستای عثماوندان، اظهار کرد: تعداد شهدای منطقه مسکونی روستای عثماوندان شهرستان شفت که صبح امروز مورد اصابت دشمن آمریکایی – صهیونیستی قرار گرفت، به ۶ نفر افزایش یافت.

وی افزود: در نخستین ساعات حمله آمریکایی صهیونی با حضور عوامل امداد و نجات و آواربرداری پیکر ۲ شهید تفحص شد، چهار نفر مصدوم هم براثر شدت جراحات وارده در حین و پس از انتقال به مرکز درمانی به فیض شهادت نائل آمدند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گفت: بر اثر شدت اصابت پرتابه دشمن ۵ منزل مسکونی کامل تخریب شده و به ۲۲ منزل مسکونی خسارت شدید وارد شده است.

باقری با اشاره به اینکه تیم‌های آواربرداری و ارزیابی همچنان در صحنه مشغول انجام عملیات هستند و برآوردها ادامه داد، گفت: مردم و مخاطبان اخبار رسمی را از رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها دنبال کنند.

کد مطلب 6786431

