دائمی: ارزیابی خسارت واحدهای مسکونی روستای عثماوندان آغاز شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حامد دائمی ظهر یکشنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به تجاوز دشمن آمریکایی - صهیونیستی به مناطق مسکونی روستای عثماوندان شفت اظهار کرد: همکارانم در بنیاد مسکن از نخستین دقایق پس از وقوع حادثه با حضور در منطقه، ضمن بازدید از واحدهای آسیب‌دیده، روند خدمت‌رسانی و مراحل امداد فنی را مورد بررسی قرار داد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان اضافه کرد: در همان ساعات ابتدایی، ناوگان امور اجرایی و ماشین‌آلات عمرانی بنیاد مسکن شامل بیل مکانیکی و کمپرسی برای آواربرداری و پاکسازی محیط به محل اعزام شد.

وی افزود: کارشناسان فنی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان شفت نیز با هدف ارزیابی دقیق میزان خسارت وارد شده به واحدهای مسکونی، کار خود را آغاز کرده‌اند.

مدیرکل بنیاد مسکن گیلان با تأکید بر آمادگی کامل این نهاد در مواجهه با حوادث تصریح کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مطابق با مأموریت سازمانی خود در حوزه مدیریت بحران، ارزیابی خسارات ناشی از حوادث و جنگ، انجام عملیات آواربرداری، همواره در شرایط اضطراری در کنار مردم حضور دارد.

دائمی خاطرنشان کرد: در این حادثه نیز با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، تجهیزات تخصصی و نیروهای آموزش‌دیده، تلاش شد در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدامات اولیه انجام شود.

وی با اشاره به استمرار روند خدمات‌رسانی گفت: عملیات ارزیابی خسارت و آواربرداری تا تکمیل کامل مراحل اولیه ادامه خواهد داشت و پس از جمع‌بندی ارزیابی‌ها، اقدامات مرتبط با بازسازی و تعمیر واحدهای آسیب‌دیده مطابق ضوابط و دستورالعمل‌های بنیاد مسکن پیگیری خواهد شد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان در پایان تأکید کرد: بنیاد مسکن همچون گذشته با هدف کاهش آسیب‌ها، ایجاد شرایط ایمن و حمایت از خانوارهای آسیب‌دیده، تمامی توان فنی و اجرایی خود را برای مدیریت پیامدهای این حادثه به کار گرفته است.