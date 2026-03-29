۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۳۴

کشف محموله سلاح در عملیات غافلگیر کننده پلیس کرمان

کشف محموله سلاح در عملیات غافلگیر کننده پلیس کرمان

کرمان- فرمانده انتظامی کرمان از کشف محموله سلاح از یک قاچاقچی در عملیات غافلگیرکننده پلیس این استان خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جلیل موقوفه ئی، عصر یکشنبه به خبرنگاران گفت: در یک عملیات شبانه و با هوشیاری ماموران پلیس، مقادیر قابل توجهی سلاح که از مرزهای شرقی کشور در حال انتقال به غرب کشور بود، کشف و یک قاچاقچی سلاح نیز دستگیر شد.

وی افزود: این محموله شامل ۵۵ قبضه سلاح کمری و ۹۰ تیغه خشاب است که به طرز ماهرانه‌ای در یک دستگاه کامیونت جاساز شده بود.

فرمانده انتظامی استان کرمان با بیان اینکه تحقیقات برای شناسایی سایر اعضای این شبکه و کشف مقاصد احتمالی این سلاح‌ها ادامه دارد، خاطرنشان ساخت: به تمامی کسانی که قصد برهم زدن نظم و امنیت جامعه را دارند، هشدار می‌دهیم که پلیس با هوشیاری کامل، قاطعانه با هرگونه اقدام خلاف قانون برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 6786479

    پربازدیدها

    پربحث‌ها