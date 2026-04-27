ناکامی قاچاقچیان در انتقال شبانه ۹۵۰ کیلوگرم موادمخدر در کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جلیل موقوفه‌ئی، اظهار داشت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمان با همپوشانی اطلاعاتی پلیس استان البرز از انتقال شبانه یک محموله سنگین موادمخدر به حوزه استان کرمان مطلع و بلافاصله اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی را آغاز کردند.

وی افزود: چند تیم عملیاتی پلیس از ساعات آغازین نیمه‌شب تا سحرگاه، در محورهای فرعی و نقاطی که احتمال تردد قاچاقچیان وجود داشت مستقر شدند و نهایتاً مأموران هنگام گشت‌زنی در یکی از محورهای صعب‌العبور به سه دستگاه خودروی عبوری مشکوک و آن‌ها را تحت تعقیب و مراقبت قرار دادند.

فرمانده انتظامی استان کرمان تصریح کرد: در این عملیات پیچیده که با چندین کیلومتر تعقیب و مراقبت همراه بود، هر سه خودرو متوقف و در بازرسی از آن‌ها حدود ۸۰۰ کیلوگرم موادمخدر شامل ۴۰۲ کیلوگرم تریاک، ۳۹۵ کیلوگرم حشیش و ۲ کیلوگرم هروئین کشف و یک نفر متهم دستگیر شد. همچنین سه دستگاه خودرو مورد استفاده قاچاقچیان توقیف گردید.

سردار موقوفه‌ئی، ادامه داد: در عملیاتی جداگانه نیز مأموران یگان تکاوری شهرستان کهنوج موفق شدند ۱۵۰ کیلوگرم تریاک را در بازرسی از یک دستگاه خودرو نیسان کشف و یک متهم را دستگیر کنند. در این اقدام نیز یک دستگاه خودرو توقیف شد.

فرمانده انتظامی استان کرمان با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر و یگان تکاوری، بر استمرار اقدامات قاطعانه پلیس در مقابله با سوداگران مرگ تأکید کرد.