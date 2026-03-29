شهادت مظلومانه دو فرزند استان مرکزی در حمله رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه روح الله استان مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: شهیدان والامقام «محمد رحیمیان» و «حسین امیدواری» از فرزندان رشید نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بودند که در جریان درگیری مستقیم با سامانه‌های پدافندی رژیم صهیونیستی در آسمان منطقه، به فیض شهادت نائل آمدند.

در این اطلاعیه با اشاره به آیه شریفۀ «وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا...» تأکید شده است: این شهادت‌های مظلومانه، بار دیگر چهره ددمنشانۀ دشمنان اسلام و بشریت را آشکار ساخت و یادآور ایثارگری‌ها و جانفشانی‌های شهدای گرانقدر در طول تاریخ پرافتخار تشیع است.

در اطلاعیه سپاه روح الله استان مرکزی ضمن تسلیت به محضر حضرت ولی عصر (عج)، فرمانده معظم کل قوا (مد ظله العالی)، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و عموم مردم شریف استان مرکزی، در خصوص برنامه آیین گرامیداشت این دو شهید رشید اسلام آمده است: مراسم شبی با شهید فردا دوشنبه ساعت ۲۱، میدان شهدا و آیین تشییع سه‌شنبه یازدهم فروردین ساعت ۱۰ صبح، از پیاده‌راه شهید امیرکبیر به سمت مسجد سیدها (در ادامه تشییع خودرویی) و مراسم بزرگداشت روز سه‌شنبه از ساعت ۱۵ تا ۱۶ و ۳۰ دقیقع در مسجد الزهرا، خیابان هپکو برگزار می‌شود.

از عموم امت حزب‌الله دعوت شده است با حضور پرشور خود در این مراسم، ضمن تجدید بیعت با آرمان‌های شهدا، تسلی‌خاطر بازماندگان این عزیزان را فراهم آورند.