عمومهدی:خون شهدا ضامن عزت و اقتدار ملت ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مرتضی عمومهدی با حضور در منزل خانوادههای شهید امیدواری و شهید حسیبی قاسمآبادی از شهدای والامقام جنگ تحمیلی در عملیات رمضان، با آنان دیدار و گفتوگو کرد.
فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی ضمن تجلیل از مقام شامخ شهدا و صبر خانوادههای آنان اظهار کرد: شهدا با فدا کردن جان خود در راه دفاع از میهن و آرمانهای بلند ملت ایران، در برابر جبهه ظلم و تجاوز ایستادند و اجازه ندادند قدرتهای سلطهگر به اهداف خود در منطقه دست یابند.
وی با اشاره به نقش برجسته رزمندگان در مقابله با تجاوز دشمن در دوران دفاع مقدس افزود: امروز نیز راه شهدا با حفظ وحدت، آمادگی دفاعی، تقویت روحیه مقاومت و ایستادگی در برابر زیادهخواهی قدرتهای استکباری ادامه دارد و خون شهدا، ضامن عزت و اقتدار ملت ایران است.
فرمانده سپاه حضرت روحالله استان مرکزی با مرور بخشی از ویژگیهای اخلاقی شهیدان امیدواری و حسیبی قاسمآبادی، آنان را رزمندگانی باایمان، متواضع و پیشگام در دفاع از کشور توصیف کرد و گفت: یاد و نام این شهیدان در تاریخ دفاع مقدس ماندگار است و مسئولیت ما این است که با تبیین سیره و سبک زندگی آنان برای نسلهای جدید، اجازه ندهیم ارزشهای ایثار و شهادت کمرنگ شود.
