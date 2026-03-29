شهرک صنعتی «نئوت حوواف» در بئرالسبع پس از انفجارهای پی در پی موج ۸۶

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اطلاعیه موج ۸۶ وعده صاذق ۴را اعلام کرد. متن این اطلاعیه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

در ادامه موج هشتاد و ششم عملیات وعده صادق۴ با رمز «یا اله العالمین» و تقدیم به تمام ورزشکاران و قهرمانان غیور ملی، در پاسخ سخت به حملات وحشیانه محور آمریکایی _ صهیونیستی به مراکز صنعتی ایران عزیز و در ادامه ضربه به صنایع وابسته به آمریکا در حاشیه خلیج فارس، شهرک صنعتی «نئوت حوواف» در بئرالسبع در جنوب سرزمین‌های اشغالی به لطف الهی مورد هجوم سامانه های موشکی بالستیک سوخت جامد و مایع نیروی هوافضای سپاه قرار گرفت و پس از انفجارهای پی در پی، این منطقه به سمت خاموشی سراسری رفت.

در این عملیات همچنین مراکز نظامی رژیم در صحرای نقب، فرماندهی منطقه شمالی رژیم و مراکز حکومتی امنیتی در قدس اشغالی و تلآویو مورد هدف موشک‌های بالستیک و پهپادهای انهدامی ایرانی قرار گرفتند.

تلاقی فرصت و ضرورت نابودی رژیم‌صهیونیستی را در این نقطه تاریخی، هیچگاه از دست نخواهیم داد.