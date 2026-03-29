به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر اکبر نصراللهی در بیانیه‌ای، اقدام دیروز رژیم صهیونیستی در ترور هدفمند علی شعیب، فاطمه و محمد فتونی،خبرنگاران و تصویربردار شبکه‌های المنار و المیادین را مصداق نقض قوانین بین‌المللی و قطعنامه ۲۲۲۲ شورای امنیت درباره حمایت از خبرنگاران در مخاصمات مسلحانه توصیف و تأکید کرد: هدف‌گیری خبرنگاران، تعرض مستقیم به آزادی رسانه و حق دسترسی افکار عمومی به حقیقت است.

وی با اشاره به جایگاه حقوقی خبرنگاران در مخاصمات مسلحانه تصریح کرد: «بر اساس کنوانسیون‌های ژنو، خبرنگاران در حکم غیرنظامیان هستند و هرگونه حمله عمدی به آنان، مصداق جنایت جنگی باشد.

وی همچنین ادعاهای ارتش رژیم صهیونی برای توجیه این اقدامات را ، نادرست و با اصل تفکیک میان غیرنظامیان و نظامیان در تعارض دانست .

نصراللهی با اشاره به تداوم هدف‌گیری خبرنگاران در ماه‌های اخیر افزود: گزارش‌های نهادهای بین‌المللی از جمله کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران و فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران نشان می‌دهد شمار خبرنگاران کشته‌شده فقط در جنگ غزه از ۲۰۰ نفر فراتر رفته است.بنابراین آنچه امروز شاهد آن هستیم، حادثه‌ای منفرد نیست، بلکه بخشی از یک الگوی تکرارشونده در هدف‌گیری خبرنگاران است.

وی همچنین با اشاره به حملات آمریکا و رژیم صهیونی به زیرساخت‌های غیرنظامی ، مراکز آموزشی و درمانی گفت: شهادت حدود ۱۷۰ دانش‌آموز دختر مدرسه میناب ، حمله به دانشگاه ها از جمله دانشگاه علم و صنعت و حملات به ۹۳ هزار منزل مسکونی و اماکن تجاری مردم ایران در روزهای اخیر مصداق نقض جدی حقوق بشردوستانه است.

رئیس دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه، سکوت و برخوردهای دوگانه برخی نهادهای بین‌المللی را از عوامل تداوم این روند دانست و تأکید کرد: مصونیت آمریکا و رژیم صهیونی از مجازات ، زمینه‌ساز تکرار چنین اقدامات خشونت‌آمیز سیستماتیک است.

وی از نهادهای بین‌المللی همچون فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران و یونسکو خواست با انجام تحقیقات مستقل و شفاف، زمینه پیگرد قانونی و مجازات عاملان این حملات را فراهم کنند.

رییس دانشکده علوم اجتماعی ارتباطات و رسانه در پایان همچنین از رسانه‌های داخلی و بین‌المللی خواست با پوشش دقیق و مسئولانه این رویدادها، در جهت صیانت از حقوق خبرنگاران و جلوگیری از تکرار چنین فجایعی نقش‌آفرینی کنند.

متن کامل بیانیه:

متن بیانیه رییس دانشکده علوم اجتماعی ارتباطات و رسانه

بسمه تعالی

اقدام تروریستی جدید رژیم صهیونیستی (۸ فروردین ۱۴۰۵) در منطقه جزین لبنان و شهادت سه تن از خبرنگاران (علی شعیب، خبرنگار شبکه المنار، فاطمه فتونی، خبرنگار شبکه المیادین و محمد فتونی، فیلمبردار)، نه‌تنها مصداق بارز نقض آشکار قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد—به‌ویژه قطعنامه ۲۲۲۲ (۲۰۱۵) در خصوص حمایت از خبرنگاران در درگیری‌های مسلحانه—است،بلکه جنایتی سازمان‌یافته علیه آزادی بیان و حق مردم برای دسترسی به اطلاعات از میدان نبرد محسوب می‌شود.

بر اساس قوانین بین‌المللی، به‌ویژه مفاد کنوانسیون چهارم ژنو و پروتکل‌های الحاقی آن، خبرنگاران به‌عنوان افراد غیرنظامی در زمان درگیری‌های مسلحانه از حمایت برخوردارند و هرگونه حمله عمدی به آنان، می‌تواند مصداق «جنایت جنگی» تلقی شود. اعتراف ارتش رژیم صهیونیستی به این حمله و توجیه آن با اتهام‌زنی علیه خبرنگاران، نقض آشکار اصل تفکیک (تمایز میان غیرنظامیان و نظامیان) در حقوق بین‌الملل است.

آنچه امروز شاهد آن هستیم، یک حادثه منفرد نیست، بلکه حلقه‌ای از زنجیره‌ای مستمر از اقدامات خشونت‌آمیز علیه آزادی رسانه‌ها و حق دسترسی عموم به اطلاعات است. ارتش رژیم صهیونی سابقه‌ای طولانی در هدف‌گیری خبرنگاران دارد. در مهر ۱۴۰۲، عصام عبدالله، خبرنگار خبرگزاری رویترز و در آبان همان سال، فرح عمر، خبرنگار المیادین، به‌همراه فیلمبردارش ربیع معماری در جنوب لبنان ،به شهادت رسیدند. همچنین در ۴ آبان ۱۴۰۳، در حمله به منطقه حاصبیا، سه خبرنگار دیگر شامل غسان نجار و محمد رضا (المیادین) و وسام قاسم (المنار) هدف قرار گرفتند؛ سازمان دیده‌بان حقوق بشر این حمله را مصداقی از نقض جدی حقوق جنگ دانسته و به استفاده از مهمات هدایت‌شونده اشاره کرده است. در ۲۷ و ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ نیز منزل محمد شری، از مدیران شبکه المنار، هدف حمله قرار گرفت که منجر به شهادت وی و ه

مسرش و زخمی شدن اعضای خانواده‌اش شد. همچنین در ۲۹ اسفند ۱۴۰۴، دو خبرنگار شبکه روسیا الیوم در حین پوشش خبری در لبنان زخمی شدند.

آمارها گویای عمق این فاجعه است. بر اساس گزارش نهادهای بین‌المللی از جمله کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران (CPJ) و فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران (IFJ)، از آغاز جنگ غزه در مهر ۱۴۰۲ تاکنون، شمار خبرنگاران کشته‌شده بسیار بالا و بی‌سابقه بوده و در برخی برآوردها از ۱۰۰ تا بیش از ۲۰۰ نفر گزارش شده است. این ارقام و همچنین سانسور شدید اخبار جنگ در سرزمین‌های اشغالی ، نشان‌دهنده روندی نگران‌کننده و کم‌سابقه در تهدید امنیت خبرنگاران و اقدامات سیستماتیک رژیم صهیونی در محدودسازی رسانه‌ها» است.

اقدامات رژیم صهیونیستی و آمریکا در

نقض حقوق بین‌الملل ، به ترور خبرنگاران محدود نمی‌شود. حمله این روزهای آنان به زیرساخت‌های غیرنظامی، دانشگاه ها و مراکز آموزشی و درمانی از جمله حملات به دانشگاه علم و صنعت ،مدرسه شجره طیبه میناب و شهادت حدود ۱۷۰ دانش آموز دختر بیمارستان های کسری و خاتم الانبیا و نیز ا حمله به ۹۳ هزار منزل مسکونی و اماکن تجاری ایرانیان، مصداق بارز نقض اصول بنیادین حقوق بشر تلقی شود.

متأسفانه، یکی از دلایل تداوم این جنایات، سکوت یا برخوردهای دوگانه برخی نهادهای رسانه‌ای بین‌المللی و دولت‌های غربی است.

تجربه نشان داده است «مصونیت از مجازات» از مهم‌ترین عوامل تداوم نقض سیستماتیک حقوق بین‌الملل است و اگر موارد پیشین نقض حقوق خبرنگاران به‌طور مؤثر در مراجع بین‌المللی پیگیری و عاملان آن محاکمه و مجازات می‌شدند، احتمال تکرار چنین فجایعی کاهش می‌یافت.

دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه دانشگاه آزاد اسلامی، ضمن ابراز همبستگی با جامعه رسانه‌ا و قدردانی از خبرنگارانی که با از خودگذشتگی ، رسالت حرفه‌ای خود را انجام می‌دهند، این اقدامات را به‌شدت محکوم می‌کند و از جامعه بین‌المللی، روزنامه‌نگاران (IFJ)، یونسکو و سایر نهادهای ناظر بر حقوق بشر می‌خواهد: نسبت به تمامی حملات هدفمند به خبرنگاران و غیرنظامیان، تحقیقات مستقل، فوری و شفاف انجام دهند؛از هرگونه استاندارد دوگانه در مواجهه با این موارد پرهیز کنندو از طریق سازوکارهای حقوقی بین‌المللی، زمینه پیگرد و مجازات عاملان این جنایات را فراهم آورند.

ما بر این باوریم که جامعه بین‌المللی و نهادهای ناظر بر حقوق بشر و رسانه نمی‌توانند در قبال این ترورهای هدفمند و تکرارشونده سکوت کنند. سکوت در برابر این اقدامات، به‌منزله تسهیل تداوم نقض حقوق رسانه‌ای و بشردوستانه است. از تمامی رسانه‌های داخلی و بین‌المللی می‌خواهیم با انعکاس دقیق و مسئولانه این جنایات، به افشای ابعاد آن پرداخته و برای احقاق حقوق حرفه‌ای خبرنگاران، پیگیر پاسخگویی و مجازات عاملان این اقدامات باشند.

بدیهی است تا زمانی که جامعه جهانی در برابر این روند رو به افزایش ، واکنش مؤثر و بازدارنده نشان ندهد و عاملان آن را به‌طور جدی مورد پیگرد قرار ندهد، خبرنگاران بیشتری قربانی خواهند شد.