به گزارش خبرگزاری مهر، آزمون پایان دوره طرح ملی «سفیرا ن آیه‌ها» که پیش از این قرار بود در اسفندماه برگزار شود، به تاریخ ۱۶ و ۱۷ فروردین‌ماه موکول شد.

سازمان دارالقرآن الکریم ضمن تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب و دیگر شهدای این ایام و آرزوی پیروزی برای امت ایران در جنگ تمدنی، اعلام کرد: با توجه به شرایط ویژه و مشغولیت زیاد سفیران عزیز، زمان برگزاری آزمون تغییر یافته است.

علاقه‌مندان برای شرکت در این دوره می‌توانند ازطریق لینک https://lms.telavat.ir/addon/safiran.aspx نسبت به ثبت‌نام و ورود به دوره اقدام کنند. همچنین کسب اطلاعات بیشتر ازطریق شناسه @setad_tadabbor در پیام‌رسان‌ها امکان‌پذیر است.