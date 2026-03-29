۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۵۴

تعویق آزمون پایان دوره طرح ملی «سفیران آیه‌ها»

آزمون پایان دوره طرح ملی «سفیران آیه‌ها» به تاریخ ۱۶ و ۱۷ فروردین ماه موکول شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آزمون پایان دوره طرح ملی «سفیرا ن آیه‌ها» که پیش از این قرار بود در اسفندماه برگزار شود، به تاریخ ۱۶ و ۱۷ فروردین‌ماه موکول شد.

سازمان دارالقرآن الکریم ضمن تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب و دیگر شهدای این ایام و آرزوی پیروزی برای امت ایران در جنگ تمدنی، اعلام کرد: با توجه به شرایط ویژه و مشغولیت زیاد سفیران عزیز، زمان برگزاری آزمون تغییر یافته است.

علاقه‌مندان برای شرکت در این دوره می‌توانند ازطریق لینک https://lms.telavat.ir/addon/safiran.aspx نسبت به ثبت‌نام و ورود به دوره اقدام کنند. همچنین کسب اطلاعات بیشتر ازطریق شناسه @setad_tadabbor در پیام‌رسان‌ها امکان‌پذیر است.

سیده فاطمه سادات کیایی

