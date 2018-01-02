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۱۲ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۵۲

آزمون کتبی ششمین دوره طرح تربیت حافظان قرآن در رودسربرگزار می شود

آزمون کتبی ششمین دوره طرح تربیت حافظان قرآن در رودسربرگزار می شود

رودسر- آزمون کتبی ششمین دوره طرح تربیت حافظان قرآن کریم ۱۰ اسفند ماه جاری در شهرستان رودسر و املش برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کتبی ششمین دوره طرح تربیت حافظان قرآن کریم در رشته های حفظ جزء ۳۰، حفظ جزء یک، حفظ جزء یک، دو و ۳۰، حفظ ۵جزء ۱۰، جزء، ۲۰جزء و حفظ کل قران کریم در شهرستان رودسر و املش برگزار می شود.

همچنین این آزمون در چهار رشته حفظ موضوعی،  مفاهیم و معارف قرآن کریم نیز برگزار می شود.

زمان برگزاری این آزمون در شهرستان رودسر و املش  ۱۰ اسفندماه جاری بوده و صدور کارت ورود به جلسه آزمون از ۱۵ بهمن ماه آغاز و تا۹ اسفند ادامه دارد.

علاقمندان می توانند برای ثبت شرکت در آزمون ازطریق پایگاه اینترنتی http://www.quranedu.ir اقدام کنند.

شرکت در این آزمون در تمامی سنین آزاد است.

کد مطلب 4188992

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