آزمون کتبی ششمین دوره طرح تربیت حافظان قرآن در رودسربرگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کتبی ششمین دوره طرح تربیت حافظان قرآن کریم در رشته های حفظ جزء ۳۰، حفظ جزء یک، حفظ جزء یک، دو و ۳۰، حفظ ۵جزء ۱۰، جزء، ۲۰جزء و حفظ کل قران کریم در شهرستان رودسر و املش برگزار می شود.

همچنین این آزمون در چهار رشته حفظ موضوعی، مفاهیم و معارف قرآن کریم نیز برگزار می شود.

زمان برگزاری این آزمون در شهرستان رودسر و املش ۱۰ اسفندماه جاری بوده و صدور کارت ورود به جلسه آزمون از ۱۵ بهمن ماه آغاز و تا۹ اسفند ادامه دارد.

علاقمندان می توانند برای ثبت شرکت در آزمون ازطریق پایگاه اینترنتی http://www.quranedu.ir اقدام کنند.

شرکت در این آزمون در تمامی سنین آزاد است.