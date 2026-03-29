بازگشایی پل ارتباطی روستای بوستانه ملکشاهی

عباس شیخی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:این مسیر که بر اثر بارندگی شدید و سیلاب مسدود شده بود، با تلاش سریع نیروهای خدماتی و امدادی در کوتاه‌ترین زمان بازگشایی شد و تردد اهالی به حالت عادی بازگشت.

وی افزود: بارش‌های شدید و روان‌آب‌ها مسیر ارتباطی این روستا در بخش گچی را مسدود کرده و باعث اختلال در رفت‌وآمد شده بود که با حضور میدانی و دستور فوری، مشکل برطرف شد.

فرماندار ملکشاهی با اشاره به همکاری راهداری، شرکت گاز و هلال‌احمر گفت: عملیات بازگشایی به‌صورت هماهنگ و شبانه‌روزی انجام شد تا مردم کمترین آسیب را ببینند.

شیخی همچنین از آبگرفتگی چند منزل خبر داد و تأکید کرد: با اقدامات فوری، خسارت‌ها کنترل و وضعیت خانوارها رسیدگی شد

وی در پایان هدف اصلی را تأمین امنیت، آرامش مردم و مدیریت روان‌آب‌ها برای جلوگیری از خسارات بیشتر عنوان کرد.