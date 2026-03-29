شهیدی که جان بخشید

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل زمانی آریمی، از سربازان رشید پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، عصر روز ۷ فروردین در تهران به شهادت رسید.

مراسم وداع با پیکر مطهر این شهید گرانقدر امشب در میدان امام حسین ساری برگزار می‌شود و مراسم تشییع فردا صبح دهم فروردین از میدان ساعت ساری به سمت میدان شهداء و سپس در روستای زرین آباد ادامه خواهد داشت.

سردار زمانی آریمی با فداکاری خود جانش را در راه وطن نثار کرد و خانواده وی با اهدا اعضای بدن او، زندگی و سلامت نیازمندان را رقم زدند.

مردم و مسئولان استان مازندران با حضور در این مراسم، ارادت خود را به شهید و خانواده‌های معظم شهدا نشان خواهند داد و یاد و خاطره فداکاری‌های او را گرامی خواهند داشت.