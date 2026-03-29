نرخ سالانه تورم در پایان اسفند ماه به ۵۰ درصد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر مرکز آمار ایران اعلام کرد نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۵۰.۶ درصد افزایش داشته است.

در اسفند ماه ۱۴۰۴، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ۵۴۲.۳ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۵.۶ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۷۱.۸ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۵۰.۶ درصد افزایش داشته است.

در اسفند ماه ۱۴۰۴، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۷۱.۸ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ۷۱.۸ درصد بیشتر از اسفند ماه ۱۴۰۳ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند / تورم نقطه به نقطه اسفند ماه ۱۴۰۴ در مقایسه با ماه قبل، ۳.۷ واحد درصد افزایش داشته است / منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است.