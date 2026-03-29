به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، این رسانهها ادعا کردند که این تأسیسات حاوی مواد خطرناک بوده و این حمله به نشت مواد خطرناک از داخل کارخانه منجر شده است.
الجزیره نوشت: سازمان پخش اسرائیل نیز اعلام کرد که مقامات، یک حلقه امنیتی شدید در اطراف کارخانه هدف قرارگرفته برقرار کرده و به عنوان اقدامی احتیاطی، دستور تخلیه ساکنان منطقه را صادر کردهاند.درهمین حال، اورژانس اسرائیل از ثبت دستکم یک مجروح در پی این حمله موشکی خبر داد، بدون آنکه جزئیات بیشتری درباره نوع جراحات یا میزان وخامت آن ارائه دهد.
از سوی دیگر، سازمان دفاع مدنی اسرائیل درباره نزدیک شدن به محدوده کارخانه شیمیایی مورد هدف هشدار داد و از ساکنان خواست به دستورالعملهای ایمنی پایبند باشند.
همچنین وزارت محیط زیست کابینه رژیم اسرائیل اعلام کرد که تیمهای تخصصی خود را به محل حادثه اعزام کرده تا میزان خسارات احتمالی را بررسی کرده و کمکهای لازم را ارائه دهند.کانال ۱۲ اسرائیل گزارش داد که نیروهای آتشنشانی همچنان در حال تلاش برای مهار آتشسوزیهایی هستند که پس از اصابت مستقیم موشک در داخل کارخانه شیمیایی بئرالسبع رخ داده است.
سازمان آتشنشانی و نجات اسرائیل نیز اعلام کرد که نیروهایش در حال بستن مخازن داخل کارخانه آسیبدیده هستند و همزمان سطح کیفیت هوا در مناطق اطراف را زیر نظر دارند.
این سازمان افزود که درحال مهار نشت مواد خطرناک از داخل تأسیسات است و اشاره کرد که کنترل کامل آتشسوزی ممکن است چندین ساعت طول بکشد.کارخانه مذکور در منطقه صنعتی «نئوت حوفاف» در صحرای نقب در جنوب فلسطین اشغالی قرار دارد؛ منطقهای که حدود ۱۰ تا ۱۵ کیلومتر در جنوبشرق شهر بئرالسبع واقع شده و به عنوان منطقهای حساس شناخته میشود، زیرا شامل چندین تأسیسات شیمیایی و صنعتی است.
