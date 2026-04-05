۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۴۸

حملات موشکی و صدای انفجار مهیب در بئرالسبع

حملات موشکی و صدای انفجار مهیب در بئرالسبع

منابع صهیونیستی از حملات موشکی ایران به دیمونا و بئرالسبع و به صدا درآمدن آژیر خطر خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رسانه های رژیم صهیونیستی از موج جدید موشکی از ایران خبر دادند.

این منابع اعلام کردند که آژیر خطر در زیکیم، بئرالسبع و دیمونا در جنوب اراضی اشغالی به صدا درآمده است.

رسانه های رژیم صهیونیستی بیان کردند که گزارش از هدف قرار گرفتن منطقه صنعتی نوت حوفاو در جنوب بئرالسبع با موشک های ایرانی مخابره شده است.

این منابع به اصابت موشک ایران به نقب اشاره و اعلام کردند: انفجار مهیب بئرالسبع را لرزاند؛ دود از منطقه صنعتی برخاست. برای سومین بار در این جنگ، موشک ایرانی در منطقه صنعتی رامات حوڤاو نزدیک بئرالسبع اصابت کرد. موشکی در منطقه صنعتی نقب اصابت کرد و خطر آتش‌سوزی یا نشت مواد سمی و خطرناک وجود دارد.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی به از هدف قرار گرفتن کارخانه ای در منطقه رامات هواف در جنوب بئرشبا خبر داد.

