به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که در پی حمله پهپادی از یمن، آژیرهای هشدار در مناطقی در جنوب سرزمین‌های اشغالی به صدا درآمد.

بر اساس این گزارش، آژیرهای هشدار درپی ورود پهپاد از یمن به آسمان خلیج ایلات در جنوب سرزمین‌های اشعالی به صدا درآمده است. م

نابع یاد شده همچنین از شنیده شدن صدای انفجار در این منطقه خبر دادند.

رسانه عبری همچنین از رهگیری پهپاد در خلیج ایلات خبر داد.

در همین حال، روزنامه عبری زبان «یسرائیل هیوم» به نقل از برخی منابع مدعی شد که یک پهپاد در خلیج ایلات در جنوب اراضی اشغالی رهگیری شده است.

بر اساس این گزارش، همزمان صدای چند انفجار نیز در این منطقه شنیده شده است.

نیروهای مسلح یمن اعلام کرده است که با توجه به تداوم تشدید تنش‌های نظامی، در حمایت از جمهوری اسلامی ایران و جبهه‌های مقاومت در لبنان، عراق و فلسطین، به اجرای عملیاتی نظامی علیه دشمن صهیونیست اقدام می کند.