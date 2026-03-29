  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۳:۰۵

حمله پهپادی یمن به جنوب سرزمین‌های اشغالی

منابع رسانه‌ای عبری از حمله پهپادی یمن به ایلات در جنوب سرزمین‌های اشغالی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که در پی حمله پهپادی از یمن، آژیرهای هشدار در مناطقی در جنوب سرزمین‌های اشغالی به صدا درآمد.

بر اساس این گزارش، آژیرهای هشدار درپی ورود پهپاد از یمن به آسمان خلیج ایلات در جنوب سرزمین‌های اشعالی به صدا درآمده است. م

نابع یاد شده همچنین از شنیده شدن صدای انفجار در این منطقه خبر دادند.

رسانه عبری همچنین از رهگیری پهپاد در خلیج ایلات خبر داد.

در همین حال، روزنامه عبری زبان «یسرائیل هیوم» به نقل از برخی منابع مدعی شد که یک پهپاد در خلیج ایلات در جنوب اراضی اشغالی رهگیری شده است.

بر اساس این گزارش، همزمان صدای چند انفجار نیز در این منطقه شنیده شده است.

نیروهای مسلح یمن اعلام کرده است که با توجه به تداوم تشدید تنش‌های نظامی، در حمایت از جمهوری اسلامی ایران و جبهه‌های مقاومت در لبنان، عراق و فلسطین، به اجرای عملیاتی نظامی علیه دشمن صهیونیست اقدام می کند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۲:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      0 4
      پاسخ
      درود بر رزمندگان یمنی، درود بر رزمندگان جبهه مقاومت در عراق ، سوریه و لبنان و آزادمردان حق طلب در سراسر دنیا . شما عزیزان بدانید در طرف درست و حق قرار گرفته اید و یقینا خداوند پاداش شما را خواهد داد و ما برای سلامتی و پیروزی شما و جبهه حق دعا میکنیم و پشتیبان شما هستیم

    پربازدیدها

    پربحث‌ها