به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس، عابد الثور یکی از مسئولان نیروهای مسلح یمن تاکید کرد: در صورت تشدید اوضاع یمن از اهرم بستن تنگه باب المندب در برابر کشتی های آمریکایی صهیونیستی استفاده و برای محاصره دریایی و هوایی دشمن اقدام می کنیم.

وی افزود: ما تاکنون اقدام به اجرای عملیات نظامی علیه دشمن آمریکایی نکرده ایم و اگر آمریکا دست به حرکتی بزند نیروهای مسلح یمن تمام گزینه ها را روی میز می گذارند. ورود نیروهای انصارالله یمن به این درگیری در شرایط کنونی با هدف تاکید بر ضرورت توقف جنگ و بازگشت به صلح و همچنین لزوم لغو محاصره نوار غزه صورت می گیرد.

الثور تصریح کرد: نیروهای مسلح یمن هرگز اجازه نخواهند داد دریای سرخ تبدیل به محلی برای عملیات نظامی علیه ایران و حزب الله شود. سلاح های جدیدی وجود دارد که در این نبرد از آنها استفاده خواهد شد. یمن رسما وارد نبرد شده و از موشک های بالستیک و پهپادهای خود استفاده می کند. به کشورهای مشرف بر دریای سرخ ابلاغ شده که هر کشوری که به کشتی های آمریکایی و صهیونیستی خدمات ارائه دهد مورد هدف قرار می گیرد. جایگزینی برای دریای سرخ وجود ندارد.

وی گفت: ایران طی سال های گذشته به یمن کمک کرده و ما اینک به یاری ایران می آییم. ساعات آتی شاهد غافلگیری هایی خواهیم بود؛ غافلگیری هایی که دشمن صهیونیستی انتظار آن را ندارد. تجاوز زمینی آمریکا علیه ایران هزینه سنگینی خواهد داشت. ما هرگز ایران را رها نخواهیم کرد.