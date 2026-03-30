عزم نخست‌ وزیر پاکستان بر تلاش برای کاهش تنش بین ایران و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان افزود که کشورش در تلاش است تا در بحبوحه تشدید درگیری‌ها، مسیری دیپلماتیک را برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای پیش ببرد.

وی خاطرنشان کرد که هماهنگی با شرکای منطقه‌ای در این مرحله «اولویت فوری» است.

درهمین زمینه، اسحاق دار، وزیر امور خارجه پاکستان، اظهار داشت که پاکستان، عربستان سعودی، ترکیه و مصر روز یکشنبه در مورد راه‌های ممکن برای پایان دادن به جنگ ایران و آمریکا «به‌صورت زودهنگام و دائمی» گفتگو کردند.

این چهار کشور مذاکراتی مشترک را در اسلام‌آباد با هدف کاهش تنش‌ها که از ۲۸ فوریه و به دنبال تجاوز مشترک آمریکا و رژیم اسرائیل به ایران آغاز شد، برگزار کردند.

اسحاق دار در بیانیه‌ای ویدیویی افزود که همه طرف‌ها به تلاش‌های میانجیگری پاکستان ابراز اعتماد کردند و چین کاملاً از ابتکار عمل برای میزبانی مذاکرات احتمالی ایالات متحده و ایران در اسلام‌آباد حمایت می‌کند.

پاکستان در روزهای اخیر، با توجه به روابط خوبش با ایران و ایالات متحده و روابط نزدیکش با کشورهای خلیج فارس، به عنوان یک میانجی بالقوه در مذاکرات بین طرفین متخاصم ظاهر شده است.