۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۳:۳۸

عزم نخست‌ وزیر پاکستان بر تلاش برای کاهش تنش بین ایران و آمریکا

عزم نخست‌ وزیر پاکستان بر تلاش برای کاهش تنش بین ایران و آمریکا

نخست وزیر پاکستان اعلام کرد که در دیدار با وزرای امور خارجه ترکیه و مصر، بر لزوم «تلاش‌های جمعی فوری» برای پایان دادن به درگیری ها میان ایران و آمریکا تاکید کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان افزود که کشورش در تلاش است تا در بحبوحه تشدید درگیری‌ها، مسیری دیپلماتیک را برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای پیش ببرد.

وی خاطرنشان کرد که هماهنگی با شرکای منطقه‌ای در این مرحله «اولویت فوری» است.

درهمین زمینه، اسحاق دار، وزیر امور خارجه پاکستان، اظهار داشت که پاکستان، عربستان سعودی، ترکیه و مصر روز یکشنبه در مورد راه‌های ممکن برای پایان دادن به جنگ ایران و آمریکا «به‌صورت زودهنگام و دائمی» گفتگو کردند.

این چهار کشور مذاکراتی مشترک را در اسلام‌آباد با هدف کاهش تنش‌ها که از ۲۸ فوریه و به دنبال تجاوز مشترک آمریکا و رژیم اسرائیل به ایران آغاز شد، برگزار کردند.

اسحاق دار در بیانیه‌ای ویدیویی افزود که همه طرف‌ها به تلاش‌های میانجیگری پاکستان ابراز اعتماد کردند و چین کاملاً از ابتکار عمل برای میزبانی مذاکرات احتمالی ایالات متحده و ایران در اسلام‌آباد حمایت می‌کند.

پاکستان در روزهای اخیر، با توجه به روابط خوبش با ایران و ایالات متحده و روابط نزدیکش با کشورهای خلیج فارس، به عنوان یک میانجی بالقوه در مذاکرات بین طرفین متخاصم ظاهر شده است.

    • IR ۰۵:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      این بدبخت، ذلیل امریکاست.
    • به IR ۰۶:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      پاکستان نوکر اسرائیل و آمریکا است
    • IR ۰۷:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      نخست‌وزیر وابسته پاکستان خیلی غلط کرد با همه کسانی که امیدوار به وساطت او و مذاکره هستن. پاکستان خودش نوکر و سرسپرده آمریکاست. نخست‌وزیرش دائم مجیز آمریکای نجس رو میگه. قصد او خیر رساندن به ایران نیست. تضعیف ایران است و برای تضعیف یک کشور چه راهی بهتر از مذاکره با آمریکا و تسلیم در برابر این نکبت مطلق. ثانیا سران پاکستان، آل سعود، ترکیه و مصر چه کاره‌اند که بدون حضور ایران جلسه بگذارن؟!! بدانید که جمهوری اسلامی ایران به فضل الهی، آمریکا را در میدان شکست خواهد داد و عشاق آمریکا را عزادار خواهد کرد
      • IR ۰۹:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
        ببخشید توافق باید برد برد باشد. شاید نظر همه شبیه شما نباشد
    • IR ۰۸:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      در مورد ایران از خطوط قرمز عبور کردید | زمان نابودی همه پایگاه های آمریکا جنایتکار در منطقه خلیج فارس، خاورمیانه و غرب آسیا فرا رسیده است. در مورد ایران از خطوط قرمز عبور کردید | زمان نابودی رژیم کودک کش صهیونیستی جنایتکار در فرا رسیده است.
    • IR ۰۸:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      خداوندا تو از قلب های ادمها با خبری ،تو از اندیشه ادمها باخبری ،تو کاری کن
    • IR ۰۸:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      خداکمک کنه به ایران
    • IR ۱۰:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      تروریست ها مورد حمایت آمریکا و متحدانش از خاک پاکستان وارد شرق کشورما می شوند
    • IR ۱۲:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      اقدامات وحشیانه وحشی گری دولت وحشی ترامپ جنایتکار، نتانیاهو جنایتکار، نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار و نیروی هوایی ارتش وحشی اسرائیل کاملا جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و غیر انسانی بوده است. هیچ متجاوزی به کشورمان جان سالم به در نبرده است ما متجاوزان را رها نخواهیم کرد و 100 درصد فقط انتقام خون شهیدان را از متجاوزان مانند آمریکا جنایتکار و اسرائیل و دیگر مزدورانشان می گیریم
    • IR ۱۲:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      خداوندا خودت چاره کن و پیروزی ایران جان و اسلام واقعی را به زودی زود محقق کن .
    • IR ۱۵:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      سه اصل توافق ۱_پرجیدن همه پایگاه‌های آمریکا ازمنطقه ۲_نابودی اشغالگران سرزمین‌های اشغالی وتشکیل کشور فلسطین ۳ گرفتن غرامت از آمریکا وشرکای آن که نزدیک یک قرن خسارات به ایران وارد کرده اند

