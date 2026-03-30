۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۳۱

موج‌های موشکی ایران به سمت سرزمین‌های اشغالی یکی پس از دیگری

رسانه‌های عبری گزارش دادند که موشک‌های ایرانی در موج‌های متوالی در راه فلسطین اشغالی هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های عبری از دور جدید حملات موشکی ایران به سرزمین های اشغالی خبر می دهند.

بر این اساس و طبق خبرهای منتشر شده صدها هزار نفر از ساکنان نقب پس از حمله موشکی ایران به پناهگاه‌ها هجوم بردند.

رادیو و تلویزیون رژیم صهیونسیتی نیز در خبری اعلام کرد: در پی حمله موشکی ایران، انفجاری قوی در منطقه بئرشبه به صدا درآمد.

حمله به سرزمین های اشغالی برای دفعه سوم

اسرائیل هیوم در خبری اعلام کرد: ایران در یک ساعت، ۳ موج موشکی به‌سمت جنوب اسرائیل شلیک کرده است.

در همین راستا هشدارهای اولیه در اراضی اشغالی درپی رصد موج جدیدی از موشک‌های ایرانی صادر شد.

سازمان رادیو و تلویزیون اسرائیل نیز در خبری به اصابت موشک در «بئر السبع» اذعان کرد.

هشدار شلیک موشک در دیمونا

جبهه داخلی اسرائیل نیز اعلام کرد: هشدار اولیه در نقب، دیمونا و عراد پس از حمله موشکی ایرانی که سومین حمله در یک ساعت گذشته محسوب می‌شود، صادر شده است.

بر اساس اعلام رسانه‌های اسرائیلی در کمتر از نیم ساعت، سه موج حمله موشکی ایران علیه سرزمین اشغالی صورت گرفته است.

    • IR ۰۹:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      باید نتانیاهو بزنن وگرنه اینا براشون خرابی و وسعتش مهم نیس اینو تو یه ماه نشون دادن حالا باید فرماندهان و وزرا که بعیده تو اسرائیل باشن بکشن که تا الان نکشتن حیف

