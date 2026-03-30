جزئیات دو طرح فدراسیون ورزش همگانی در ایام جنگ/ تجلیل از خادمان مردم

به گزارش خبرنگار مهر، علی خلیلی با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در تجمعات شبانه اظهار داشت: ایجاد شکاف بین مردم و نیروهای مسلح همواره توسط ارتش تروریست آمریکا یک استراتژی مورد توجه بوده و آمریکا در تمامی نبردهایی که بر دیگر کشورها تحمیل کرده همواره در اجرای آن موفق بوده است، اما امروز این هدف شیطانی با عنایت الهی و بصیرت مردم ایران محقق نشده است و به جای آن زیست مقاومتی شکل گرفته است.
او ادامه داد: آنچه از اهمیت بسزایی برخوردار است تداوم چرخه طبیعی زندگی است و همان طور که شاهد هستید هم اکنون خدمت رسانی در تمامی زمینههای زیرساختی در حال انجام است و گزارشی از قطعی چند روزه یا چند ساعته آب و برق و دیگر حاملهای انرژی منتشر نشده است و این بدان معنی است که دستگاههای اجرایی خدماتی بینظیر را ثبت کردهاند. از این طرف نیز روند طبیعی زندگی مردم نباید فراموش شود و اگر بخواهیم امور حیاتی و مهمی چون ورزش را به شرایط عادی موکول کنیم فرصت زیادی را از دست میدهیم.
خلیلی خاطرنشان کرد: هر کس باید در سبک زندگی مقاومتی که اکنون در آن قرار داریم ورزش روزانه را در برنامه خود قرار دهد و ما برای اینکه ورزش در شرایط جنگی فراموش نشود پویش #یک_ایران را در قالب طرح #سپاس رونمایی و اجرا کردیم.
رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی با اشاره به ۲ پویش جدید در قالب طرح #یک_ایران که از روز ۹ فروردین آغاز شده است، اظهار داشت: پویش #اهدای_خون در سراسر کشور با مشارکت جامعه ورزشهای همگانی کشور شروع شده و از عموم مردم هم دعوت میکنم در این پویش حضور یابند. پویش #هلال_احمر نیز به مشارکت اعضای هیئتهای استانی و شهرستانی در پایگاههای هلال احمر اختصاص دارد که این پویش با مشارکت حداکثری هیئت های استانی فدراسیون همراه خواهد بود.
وی در پایان خاطر نشان کرد: هیئتهای ورزش همگانی استانها و شهرستانها و انجمنها و کمیتههای زیرمجموعه فدراسیون تاکنون مشارکت خیره کنندهای در طرح سپاس و پویشهای مختلف داشتهاند.
