۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۴۵

علی خلیلی تشریح کرد؛

جزئیات دو طرح فدراسیون ورزش همگانی در ایام جنگ/ تجلیل از خادمان مردم

رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی گفت: همراهی مردم با نیروهای مسلح منجر به شکل گیری زیست مقاومتی در سایه سار وحدت ملی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی خلیلی با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در تجمعات شبانه اظهار داشت: ایجاد شکاف بین مردم و نیروهای مسلح همواره توسط ارتش تروریست آمریکا یک استراتژی مورد توجه بوده و آمریکا در تمامی نبردهایی که بر دیگر کشورها تحمیل کرده همواره در اجرای آن موفق بوده است، اما امروز این هدف شیطانی با عنایت الهی و بصیرت مردم ایران محقق نشده است و به جای آن زیست مقاومتی شکل گرفته است.

او ادامه داد: آنچه از اهمیت بسزایی برخوردار است تداوم چرخه طبیعی زندگی است و همان طور که شاهد هستید هم اکنون خدمت رسانی در تمامی زمینه‌های زیرساختی در حال انجام است و گزارشی از قطعی چند روزه یا چند ساعته آب و برق و دیگر حامل‌های انرژی منتشر نشده است و این بدان معنی است که دستگاه‌های اجرایی خدماتی بی‌نظیر را ثبت کرده‌اند. از این طرف نیز روند طبیعی زندگی مردم نباید فراموش شود و اگر بخواهیم امور حیاتی و مهمی چون ورزش را به شرایط عادی موکول کنیم فرصت زیادی را از دست می‌دهیم.

خلیلی خاطرنشان کرد: هر کس باید در سبک زندگی مقاومتی که اکنون در آن قرار داریم ورزش روزانه را در برنامه خود قرار دهد و ما برای اینکه ورزش در شرایط جنگی فراموش نشود پویش #یک_ایران را در قالب طرح #سپاس رونمایی و اجرا کردیم.

رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی با اشاره به ۲ پویش جدید در قالب طرح #یک_ایران که از روز ۹ فروردین آغاز شده است، اظهار داشت: پویش #اهدای_خون در سراسر کشور با مشارکت جامعه ورزش‌های همگانی کشور شروع شده و از عموم مردم هم دعوت می‌کنم در این پویش حضور یابند. پویش #هلال_احمر نیز به مشارکت اعضای هیئت‌های استانی و شهرستانی در پایگاه‌های هلال احمر اختصاص دارد که این پویش با مشارکت حداکثری هیئت های استانی فدراسیون همراه خواهد بود.

وی در پایان خاطر نشان کرد: هیئت‌های ورزش همگانی استان‌ها و شهرستان‌ها و انجمن‌ها و کمیته‌های زیرمجموعه فدراسیون تاکنون مشارکت خیره کننده‌ای در طرح سپاس و پویش‌های مختلف داشته‌اند.

    IR ۱۹:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      فدراسیون ورزش همگانی داشتیم و نمیدونستیم؟

    پربازدیدها

    پربحث‌ها