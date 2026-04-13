وزیر ورزش و جوانان به پویش «سپاس بسیجی» پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزشهای همگانی، احمد دنیا مالی وزیر محترم ورزش و جوانان در راستای پویش سپاس بسیجی به ابتکار فدراسیون ورزشهای همگانی از فعالان ایست و بازرسی در سطح خیابانهای شهر تقدیر کرد.
پویش سپاس بسیجی از طرحهای فدراسیون ورزشهای همگانی در ایام جنگ به شمار میرود که در راستای این پویش از بسیجیان و فعالان دلسوز در ایست و بازرسیهای سطح شهر در سراسر کشور با اهدای هدایا توسط هیئتهای ورزش همگانی استانها تقدیر میشود.
همچنین امشب سید محمد شروین اسبقیان معاون ورزش قهرمانی وزارت و ورزش جوانان، علی خلیلی رییس فدراسیون و علیرضا مهدوی دبیر کل فدراسیون به همراه وزیر محترم ورزش و جوانان در پویش سپاس بسیجی حضور داشتند.
