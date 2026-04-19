ورزش همگانی به یاد شهدای میناب/ آغاز پویش ملی «کودکان میناب ۱۶۸»

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزشهای همگانی، با توجه به وقایع و اتفاقات اخیر در جنگ رمضان به ویژه حمله ددمنشانه آمریکای جنایتکار و رژیم کودک کش صهیونیستی به مدرسه شجره طیبه میناب و شهادت جمعی از دانش آموزان دختر این مدرسه فدراسیون ورزشهای همگانی در راستای تحقق اهداف کلان توسعه ورزش همگانی، تقویت نشاط اجتماعی و همبستگی ملی با محوریت کودکان و خانوادهها و گرامیداشت دهه کرامت «جشنواره کودکان میناب ۱۶۸» را برگزار میکند.
از همین رو صبح امروز(یکشنبه) نشست وبیناری برگزار جشنواره «کودکان میناب ۱۶۸» با حضور علی خلیلی رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی، علیرضا مهدوی دبیرکل فدراسیون، شهرام علم نایب رئیس، شبنم کلاهی نایب رئیس بانوان، محمد تقی زاده سرپرست دفتر امور مشترک انجمنها و کمیتهها، صالح رفیعی رییس انجمن بازی و ورزش کودکان با روسا و دبیران هیئتهای استانی و کمیتههای متناظر بازی و ورزش و کودکان استانهای سراسر کشور در جهت اجرای هرچه بهتر این جشنواره برگزار شد.
«جشنواره میناب » با رویکردی فرهنگی، اجتماعی و ورزشی و با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره ۱۶۸ کودک شهید میناب در قالب یک پویش ملی و همزمان در سراسر کشور و برگزاری ۱۶۸ جشنواره در ۱۶۸ شهر و با شعار «۱۶۸ شهر، یک صدا، یک ایران» از تاریخ یک الی ۹ اردیبهشت برگزار میشود.
این جشنواره بر آن است تا ضمن گرامیداشت دهه کرامت و یاد و خاطره شهدای کودکان میناب با استفاده از ظرفیت گسترده ورزش همگانی و با مشارکت کودکان، خانوادهها و نهادهای اجرایی الگویی منسجم از تلفیق مفاهیم ارزشی، هویتی و تربیتی با فعالیتهای ورزشی و اجتماعی ارائه کند.
