اعلام آدرس محل اجتماع سی و سوم مردم بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، اجتماع سی و سوم مردم بندرعباس به منظور حمایت از نیروهای مسلح و خونخواهی رهبر شهید انقلاب اسلامی، امشب از نایبند جنوبی بلوار شهید چمران کنار مشک سقا تا چهارراه بلوار معلم برگزار می‌شود.

این مراسم ساعت ۲۰ امشب با حضور مردم خداجوی بندرعباس برگزار می‌شود.

پس از تجمع شبانه، رژه خودرویی مردمی نیز تا پاسی از شب ادامه دارد.

مردم مانند شب‌های پیش با ادامه حضور و اجتماع با لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب، ازسلحشوری و جان فشانی رزمندگان ایران اسلامی حمایت و انزجار خود را از دشمنان آمریکایی، صهیونی اعلام کردند.

اجتماع کنندگان با در دست داشتن پرچم مقدس ایران و مقاومت، عکس‌های رهبران وشهدا و فریادهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل گرد هم آمدند.