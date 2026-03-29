اعلام مکان اجتماع سی و دوم مردم بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، اجتماع سی و دوم مردم بندرعباس به منظور حمایت از نیروهای مسلح و خونخواهی رهبر شهید انقلاب اسلامی، امشب بلوار جمهوری اسلامی،بلوار سمیه(شصد دستگاه) بسمت مسجد امیر المومنین(ع) برگزار می‌شود.

این مراسم ساعت ۲۰ امشب با حضور مردم خداجوی بندرعباس برگزار می‌شود.

پس از تجمع شبانه، رژه خودرویی مردمی نیز تا پاسی از شب ادامه دارد.

مردم مانند شب‌های پیش با ادامه حضور و اجتماع با لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب، ازسلحشوری و جان فشانی رزمندگان ایران اسلامی حمایت و انزجار خود را از دشمنان آمریکایی، صهیونی اعلام کردند.