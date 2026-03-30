پایش روند احیای میانکاله؛ مدیریت یکپارچه لازم است

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا لاهیجان‌زاده صبح دوشنبه در نشست محیط زیست استان در جریان روند اجرای مصوبات ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالاب‌ها قرار گرفت.

وی گزارشی از پیشرفت پروژه‌های مرتبط از جمله بررسی سیمای منابع و مصارف آب در حوضه‌های بالادست، لایروبی کانال‌ها و انهار منتهی به تالاب، برنامه انتقال پساب تصفیه‌خانه‌های شهری و آب برگشتی نیروگاه‌ها و نیز روند ایجاد مرکز منطقه‌ای حفاظت از فوک خزری ارائه شد.

لاهیجان‌زاده در ادامه با تأکید بر اهمیت راهبردی تالاب میانکاله، بر ضرورت تداوم اقدامات حفاظتی، تأمین و تخصیص پایدار حقابه زیست‌محیطی، کنترل منابع آلاینده و تقویت زیرساخت‌های پشتیبان حفاظت تأکید کرد.

وی گفت: تالاب بین‌المللی میانکاله به‌عنوان یکی از زیستگاه‌های مهم کشور، نقشی تعیین‌کننده در پایداری تنوع زیستی دارد و صیانت از آن نیازمند مدیریت هماهنگ و همکاری مستمر دستگاه‌های اجرایی مرتبط است.